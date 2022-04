Die stummen Isarcowboys von Harthausen

Von: Bert Brosch

Teilen

Das Gasthaus Schilling wurde für die Verfilmung eines Simmel-Romans zum „Capitol-Kino“. © Katzendobler

Wenn „Der schwarze Jack“ über die Prärie bei Harthausen trabte, erntete er verdutzte Blicke. Zu Stummfilmzeiten wurden in dem Dorf Western gedreht, es war wichtig für die deutsche Filmbranche.

Harthausen – Eng verbunden mit der „Filmstadt“ Harthausen, zu der auch das Gut Möschenfeld und der Forstwirt gehören und die heute etwas über 1000 Einwohner hat, ist die Geschichte des südlich gelegenen Fortwirts. Das Anwesen wurde 1862 von Georg und Theresia Zellermayr gebaut. Sohn Dominikus betrieb eine Forst- und Dampfsäge und erhielt im Jahr 1863 die Konzession zum Bierausschank und für den Betrieb der Tafernwirtschaft. Heute ist mit Lukas und Hanna die fünfte Generation der Familie Zellermayr als Gastwirte beim Forstwirt tätig, wo seit 1992 auch ein Hotel betrieben wird.

Pioniere der Kamera-Technik

Der im Jahr 1898 in Österreich geborene August Arnold war Pionier auf dem Gebiet der Kamera-Technik. Er hatte das technische Know-how, sein Schulfreund Robert Richter stattete das 1917 in München gegründete Unternehmen „Arnold & Richter“ (Arri) als Kompagnon mit den notwendigen Finanzen aus. 1914 bauten die beiden einen Kinoprojektor mit Handbetrieb auf Elektromotor um, fügten als Lichtquelle eine selbst gebaute Bogenlampe hinzu. Beim Filmpionier Martin Kopp durften sie als Kopierer arbeiten und selber drehen. 1915 trafen sie auf Peter Ostermayr, hier erlernten sie die Technik der Spielfilmherstellung.

Beide waren noch nicht volljährig, als sie 1917 ihr Unternehmen gründeten, zunächst für „Filmaufnahmen“ und als „Betrieb eines foto- und filmchemischen Laboratoriums“. Geld verdient wurde durch Kamera- und Mechanikarbeit sowie Filmvorführung. Sie bauten die erste eigene Kopiermaschine, um endlich selber Filme kopieren zu können. Sie bastelten an Kameras, um sie handlicher zu gestalten.

Eben mit diesen Kameras drehten sie als freiberufliche Kameramänner rund um München, im Mangfall- und Isartal sowie bei Harthausen sogenannte „Isarwestern“. Die Stummfilme begeisterten das Publikum und trugen martialische Titel wie „Der schwarze Jack“, „Die Rache im Goldtal“ oder „Der Todescowboy“. Nicht wenige Spaziergänger erschraken mächtig, wenn die vollkostümierten Statisten mit ihren Pferden die Straße kreuzten. Bekannt wurde „Arri“ durch die Entwicklung des Spiegelverschlusses in Filmkameras, erstmals vorgestellt 1937 in der „Arriflex“, die über Jahrzehnte weltweit zu „der“ Filmkamera wurde.

Das Forstwirtsanwesen im Jahr 1959: Blick auf die Nordostseite. Vorne die Straße nach Harthausen. Hinten die heutige Staatsstraße nach Putzbrunn. © mm

Im Jahr 1922 erwarb August Arnold ein Wald- und Wiesengrundstück beim Forstwirt, das bis heute Arri-Gelände ist. Die vorigen Besitzer, eine Schwabinger Familie, wurden von ihm in Dollar bezahlt. Für mehrere Jahre, so erinnert sich Bruno Zellermayr senior, wurden dann Verkehrslehrfilme gedreht. „Der August saß jeden Samstag stundenlang bei uns in der Küche, das war damals der zentrale Treffpunkt im Haus“, berichtet Zellermayr. Arnold lebte mit seiner Familie, weil sie in Schwabing ausgebombt wurden, beim Forstwirt in einem Holzhaus, das noch heute steht. Auf dem Arri-Gelände wurde bei Kriegsbeginn 1939 ein Filmlager gebaut, wertvolle zeitgenössische Dokumentarfilme lagerten dort ebenso wie Teile des Reichsfilmarchivs (RFA) aus Berlin-Babelsberg. Ein geplantes großes Filmdepot im Wald verhinderten die Kriegsereignisse. Amerikanische Soldaten beschlagnahmten 1945 alle Filme und gaben sie zum Teil 1953 wieder zurück.

Für die Simmel-Verfilmung wurde aus dem Wasserturm 1982 die Wimpy Snack Bar und Restaurant. © Katzendobler

Jahrzehnte später, in den Jahren 1982 und 1983, rückte Harthausen noch einmal in den Fokus der Filmbranche. Die Bavaria Filmstudios verfilmten für das ZDF den Simmel-Roman „Hurra, wir leben noch“. Für Regisseur Peter Zadek bot unter anderem Harthausen die idealen Kulissen: Der Wasserturm wurde zur „Wimpy – Snack Bar“, vor dem „Balthuber“-Anwesen in der Hauptstraße wurde ein Bauerngarten angelegt, aus dem Dinglreiter-Hof direkt daneben wurde ein „Beat-Schuppen“. Das damalige „Gasthaus Schilling“, heute eine Frühstückspension, machte man zum „Capitol-Kino“. Der Film lief unter dem Titel „Die wilden Fünfziger“.