Ein Betreuungsplatz für (fast) jedes Kind - So wirbt Grasbrunn um Erzieher

Während andere Gemeinden lange Wartelisten führen, kann Grasbrunn wohl jedem Kind einen Betreuungsplatz anbieten. Dafür sucht die Kommune auf kreative Weise nach Erziehern.

Grasbrunn – Während in anderen Gemeinden die Wartelisten für Kindergärten und Krippen rappelvoll sind, ist die Verwaltung in Grasbrunn zuversichtlich, allen Kindern im neuen Betreuungsjahr einen Platz bieten zu können. „Bei Kindergärten und Hort können wir jetzt schon allen eine Zusage machen“, sagte Rathausmitarbeiterin Nicole Zeh im Gemeinderat. Nur bei der Mittagsbetreuung fehlen demnach vier Plätze, und bei den Krippen stehen aktuell 21 Kinder auf der Warteliste. Jedoch kein Grund zur Beunruhigung, beschwichtigte Zeh. Bis September sollen auch diese Buben und Mädchen untergebracht sein.

Das Problem sind dabei nicht etwa fehlende Räumlichkeiten, sondern – wie vielerorts – das fehlende Personal. Erzieher sind Mangelware. Um geeignete Personal zu rekrutieren, bedient sich die Gemeinde einem durchaus kreativen Lösungsansatz: einer Werbekampagne in den Münchner S-Bahnen. Auf den Seitenfenstern schreibt Grasbrunn die offenen Stellen aus. „Wir werben vor allem damit, dass die Arbeitsbedingungen in Grasbrunn doch deutlich entspannter und angenehmer sind als in München, auch wenn die Landeshauptstadt etwas mehr an Zulage bezahlen“, erklärt Zeh.

Auch organisatorisch trägt die Gemeinde zur Beinahe- Vollbetreuung bei. Sie führt seit vielen Jahren ein zentrales Anmeldeverfahren durch. Das betrifft die Kinderwelt, das Kinderhaus Harthausen, den Kindergarten Honigblume, das Kinderhaus St. Christophorus, die AWO-Kinderkrippe „Die Grashüpfer“ sowie die Großtagespflege „Die gute Kinderstube“.

Diese Vorgehensweise hat sich laut Zeh etabliert; die Eltern seien zufrieden, die Gemeinde kann den Bedarf genau analysieren. So ist es seit Januar 2019 möglich, von zuhause aus digital seinen Betreuungsplatz anzumelden. „Wir haben sogar eine Anmeldung aus den USA erhalten, diesen Service werden wir weiter ausbauen, vielleicht können wir so künftig gänzlich auf das Anmeldeformular in Papierform verzichten“, sagte Zeh.

Die Anmeldephase für das Betreuungsjahr 2019/20 endete Mitte April, der aktuelle Zwischenbericht liest sich wie folgt: Bei den Kindern unter drei Jahren gab es 44 Anmeldungen, 23 Plätze konnten vergeben werden, darunter sechs bei Tagesmüttern. „Leider können wir keine Gastkinder aus anderen Gemeinden mehr aufnehmen“, sagt Zeh. Es stehen schon jetzt 21 Grasbrunner Kinder auf der Warteliste. „Doch die Situation ändert sich beinahe täglich mit Weg- und Zuzügen oder Zurückstellungen.“

Sehr gut sehe die Situation bei den Kindergärten aus, alle 61 angemeldeten Kinder eine Zusage. Allerdings gibt es auch bei den Kindergärten keine Plätze mehr für Gastkinder. Bei den Hortplätzen konnte die Gemeinde laut Rathausmitarbeiterin Nicole Zeh von 39 angemeldeten Grasbrunner Kindern 35 eine Zusage machen, 30 in der Kinderwelt und fünf im St. Christophorus. „Nach einigen Kündigungen ist dort die Personalsituation noch nicht stabil, sobald dies der Fall ist, erhalten auch die letzten einen Platz“, verspricht Zeh.

Bei der Mittagsbetreuung gab es 30 Anmeldungen, bis auf zwei Kinder, deren Eltern nicht berufstätig sind, werden alle aufgenommen. Erfahrungsgemäß, so Zeh, gingen zu Beginn des Schuljahres noch Kündigungen von Viertklässlern in der Mittagsbetreuung aufgrund der Stundenpläne ein. „Daher rechnen wir damit, dass alle Kinder von der Warteliste aufgenommen werden können“, sagte Zeh.

