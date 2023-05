Flexible Großtagespflege würde Grasbrunn entlasten - Träger Bamaki stellt sich vor

Grasbrunner Hauptausschuss diskutiert Konzept im Wald mit einem Bauwagen

Von Bert Brosch schließen

Natur oder Waldorfkonzept oder auch Tier-Pädagogik? Der Träger Bamaki hat sich als Betreiber für einen Waldkindergarten in Grasbrunn ins Spiel gebracht.

Grasbrunn – Auf Wunsch von Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) präsentierte Maike Looser ihre Anzinger Firma Bamaki, die in Grasbrunn zwei Großtagespflegen betreibt und sich für den Waldkindergarten beworben hat. Diskutiert wurde das Konzept im Wald mit einem Bauwagen.

Im Juli 2017 wurde die Großtagespflegestelle „Die gute Kinderstube“ des Trägers Bamaki in Neukeferloh an der Kfz-Zulassungsstelle eröffnet, es war der Wunsch des Landratsamtes und galt auch der Mitarbeitergewinnung im Techno-Park. Da das Konzept von den Eltern sehr gut angenommen wurde, eröffnete im September 2020 die bilinguale Kinderstube von Bamaki in Grasbrunn. „Wir betreuen Kinder von einem Jahr bis 14 Jahre, jede Gruppe hat zehn Kinder und zwei bis drei Betreuer, zudem haben wir zwei Ersatzbetreuer – so fällt bei uns nie die Betreuung aus“, sagte Maike Looser von Bamaki.

Betreuer haben hohe Qualifikation

Alle Betreuer sind selbstständig, verdienen gut, haben eine hohe Qualifikation und werden ständig weitergebildet. „Die Stärken der Kindertagespflege liegen in der größeren Flexibilität der Betreuungszeiten, der kleineren Gruppe, der intensiveren Zuwendung der Betreuungsperson und der familiären Umgebung“, sagte Looser. Eine kommunale Kindereinrichtung mit zehn Kindern kostet die Gemeinde im Jahr rund 53 000 Euro, der Zuschuss für die Großtagespflege beträgt hingegen nur rund 33 000 Euro. Für die Kommune bedeutet dies eine jährliche Ersparnis von 20 000 Euro für eine Gruppe. „Hinzu kommen bei den kommunalen Einrichtungen noch Personalkosten und die Aufwendungen für den Betrieb. Dies summierte sich 2022 auf ein Defizit von über 2,5 Millionen Euro“, sagte Korneder.

Den ganzen Tag an der frischen Luft

Bamaki hat sich für den geplanten Waldkindergarten als Betreiber angemeldet: „Wir bieten Konzepte mit dem Schwerpunkt Natur oder Waldorf oder auch Tier-Pädagogik an“, so Looser. In einem Wald- oder auch Naturkindergarten sind die Kinder den ganzen Tag an der frischen Luft, zum Ausruhen oder bei schlechtem Wetter sei ein Bauwagen oder eine Hütte samt Toilette notwendig. „Wer seine Kinder da anmeldet, der weiß, dass sie den ganzen Tag im Freien sind.“ Sie habe bereits feste Zusagen von zwei Betreuerinnen, die sehr gerne in der Natur einen Waldkindergarten betreuen wollen.

Tendenz zum Naturkindergarten

Hauptamtsleiterin Nicole Jung sagte, die Gemeinde tendiere eher zu einem Naturkindergarten, mit einem hochwertigen Bauwagen oder einer Hütte, anstelle eines Waldkindergartens, wo es nur eine Not-Unterkunft gibt. Johannes Bussjäger (FW) findet ein Naturkonzept „prinzipiell toll. Aber in einem Bauwagen und im Wald werden die Kinder nicht auf die Schule vorbereitet und haben starke Defizite beim Schuleintritt. Da muss eine gescheite Hütte mit Arbeitsplätzen her.“ Looser widersprach, auch wenn es keinen festen Stundenplan gebe und in diesem Fall alles auf die Natur ausgerichtet sei, so wären die Kinder der Großtagespflege deutlich besser auf die Schule vorbereitet als die in kommunalen Kindergärten. Das sah auch Ulrich Hammerl (SPD) so. „Die haben dort eine Betreuerin auf fünf Kinder, dadurch ist alles viel ruhiger und konzentrierter.“

Fraktionskollegin Julia Blanck ergänzte, es gehe ja auch nur um zehn Kinder. „Es müssen nicht alle mitmachen.“ Eine Abstimmung gab es nicht, der Hauptausschuss nahm die Ausführungen zum Thema Großtagespflege nur zur Kenntnis.