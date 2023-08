Geothermie: Grasbrunn will mit Nachbarn in Vaterstetten kooperieren - Auch andere Gemeinde interessiert

Von: Bert Brosch

Teilen

Hier ruhen die Geothermie-Hoffnungen: Südlich der Rastanlage an der A99 liegt der Claim, auf dem Vaterstetten spätestens ab 2025 nach heißem Wasser bohren will. © bb

Die Gemeinde Vaterstetten plant kommendes Jahr Geothermie-Bohrungen. Die Nachbarn in Grasbrunn wollen sich an das Projekt dranhängen und ein eigenes Wärme-Netz aufbauen.

Grasbrunn – Die Nachbargemeinde Vaterstetten macht Ernst bei der Geothermie. So rasch wie möglich will sie in die Tiefe bohren, ab 2025 warmes Wasser in das eigene Nahwärmenetz pumpen. Daran will sich auch Grasbrunn beteiligen und ab 2024 ein eigenes Wärme-Netz aufbauen.

Die Gemeinde Vaterstetten hat seit 2022 einen sogenannten Claim für Geothermie südlich der Rastanlage an der A99. Ab 2025 will man Wärme aus dem Geothermie-Projekt in das eigene bestehende Wärmenetz leiten. Die Wirtschaftlichkeit steigt mit großen Abnehmern wie Gemeinden und Unternehmen, die ihre Gebäude damit heizen. „Jetzt liegt eine offizielle Anfrage von Vaterstetten vor, ob wir uns da beteiligen wollen – wir müssen eine Entscheidung treffen“, sagte Grasbrunns Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) nun im Gemeinderat. Ebenso angefragt wurden Zorneding und Haar – und auch Putzbrunn bekundet erstes Interesse.

Machbarkeitsstudie beauftragt

Korneder erinnerte daran, dass sich Grasbrunn bereits von 2008 bis 2012 intensiv mit Geothermie beschäftigt habe. Hauptgrund für den Projektstopp war vor etwa zehn Jahren die sehr teure Fündigkeitsversicherung. „Das ist jetzt nicht mehr notwendig“, sagte Korneder. In dem neuen Förderprogramm sind Ausgaben für Probebohrungen und „Thermal response tests“ förderfähig.

Die Grasbrunner Projektentwicklungs-GmbH & Co. KG hat eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Diese soll bis Ende des Sommers 2023 fertig sein und dem Gemeinderat vorliegen, sodass dieser eine Entscheidung treffen kann. Diese Studie hat das Ziel, einen groben Fahrplan für den Netzaufbau aufzuzeigen und mittels Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Investitionsentscheidung zu ermöglichen. Die Förderquote für Modul 1 (Machbarkeitsstudie) beträgt 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben und ist auf einen Maximalbetrag von zwei Millionen Euro begrenzt. Erst nach einem Beschluss des Gemeinderats kann das Modul 2 gestartet werden: der Aufbau des Netzes. Dafür soll 2024 eine reine Netzgesellschaft gegründet werden, die den Aufbau und Betrieb innerhalb von Grasbrunn abwickelt. Die Förderquote für Modul 2 beträgt 40 Prozent und ist auf einen Maximalbetrag von 100 Millionen Euro begrenzt.

„Dafür müssen wir Mittel bereitstellen.“

„Für die Förderung von Thermalwasser wollen wir mit Vaterstetten noch 2023 eine gemeinsame Bohrgesellschaft gründen“ , erklärte Korneder. „Dafür müssen wir Mittel bereitstellen.“ Einerseits würden große Abnehmer aus Grasbrunn zu einer höheren Wirtschaftlichkeit führen, andererseits kann die Gemeinde sich wirtschaftlich beteiligen, um die Finanzierung der Bohrgesellschaft zu gewährleisten. Jedoch existieren in Grasbrunn bisher keine geeigneten Netzstrukturen, um die Wärme verteilen zu können. Die Gemeinde verfügt nur über mehrere kleine Wärmenetze, etwa im Winklerring oder beim geplanten Zusammenschluss kommunaler Liegenschaften rund um die Grundschule in Neukeferloh. Die Belieferung des Grasbrunner Technoparks mit Wärme sei jedoch wirtschaftlich sehr interessant.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die interkommunale Zusammenarbeit. „Das ist ein sehr starkes Zeichen für unsere künftigen Partner“, sagte Korneder sichtlich zufrieden.

Weitere Nachrichten aus Grasbrunn und dem Landkreis München finden Sie hier.