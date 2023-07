Bub rammt sich Radl-Lenker in den Bauch - Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Günter Hiel

Teilen

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert (Symbolbild). © IMAGO/Daniel Scharinger

Beim Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein Zwölfjähriger am Sonntag in Grasbrunn den Lenker heftig in den Bauch gerammt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Grasbrunn - Am Sonntag gegen 18.30 Uhr sind zwei Buben aus dem Landkreis München, 13 und zwölf Jahre alt, auf dem Radweg zwischen Neukeferloh und Grasbrunn in Richtung Neukeferloh gefahren. Der Zwölfjährige radelte unmittelbar hinter dem 13-Jährigen.

Zwölfjähriger stößt mit dem Vorausfahrenden zusammen

Aus bislang ungeklärter Ursache bremste der 13-Jährige, sodass es zum Zusammenstoß mit dem anderen Buben kam, meldet die Polizei. Der Zwölfjährige stürzte und rammte sich den Lenker in den Bauch. Polizei und Rettungskräfte hatten befürchtet, dass sich der Bub schwere Verletzungen zugezogen hatte.

Rettungshubschrauber zum Unfallort geschickt

So wwurde ein Rettungshubschrauber zum Unfallort geschickt. Die Straße musste deshalb gesperrt worden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Letztendlich konnte der Bub aber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Nach aktuellem Stand wurde der Zwölfjährige leicht verletzt und sein Fahrrad leicht beschädigt. Der 13-Jährige blieb unverletzt.

Verkehrspolizei ermittelt

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.