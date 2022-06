Baubeginn für neuen Kreisverkehr: Die Unfall-Kreuzung im Landkreis wird sicherer

Von: Bert Brosch

Den Spatenstich setzten (v.l.) Tanja Sartorius (Staatliches Bauamt), Sylvia Wolfenseger (Landratsamt, Projektleiterin), Otto Bussjäger (Vize-Landrat), Bürgermeister Klaus Korneder, Landrat Christoph Göbel, Stefan Högenauer (Regierung von Oberbayern), Georg Schollerer (Planungsbüro RoPlan), Franz Schelle und Thomas Westermeier (Baufirma Schelle). © Bert Brosch

Die Kreuzung am Forstwirt in Harthausen ist die unfallträchtigste im Landkreis München. Sie soll dank eines neuen Kreisverkehrs sicherer werden.

Grasbrunn – Es gibt wohl nur wenige Kreuzungen im Landkreis, an denen es so oft und so schwer kracht wie an der „Forstwirt-Kreuzung“ in Harthausen. Die bekommt deswegen jetzt einen Kreisverkehr verpasste, Ende des Jahres soll der 1,25-Millionen-Euro-Umbau fertig sein.

„Ich habe gemeinsam mit dem stellvertretenden Landrat Otto Bussjäger den Antrag auf diesen Kreisverkehr im Kreistag eingebracht und bin wirklich sehr dankbar, wie schnell das jetzt trotz der Größe des Projekts geklappt hat“, sagte Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) beim Spatenstich für den Umbau. Beinahe wöchentlich werde er von den Feuerwehr-Kameraden aus Harthausen über die schlimmen Unfälle an dieser Kreuzung unterrichtet. „Es ist dringend notwendig, dass hier etwas passiert.“

Mitte Dezember soll der Kreisverkehr fertig sein

Das sieht Landrat Christoph Göbel (CSU) ebenso. „Diese wirklich extrem gefährliche Kreuzung wird durch den Kreisverkehr ganz sicher deutlich entschärft, hier mussten wir reagieren.“ Ebenso freut er sich aber darauf, dass es durch den Umbau künftig auch möglich sein wird, dass Linienbusse aus den Landkreisen Ebersberg und München halten können und die Menschen umsteigen können. Göbel: „Es werden Bus-Wendemöglichkeiten und barrierefreie Haltestellen geschaffen. Das wird eine enorme Erleichterung für einige Busfahrer.“

Im November 2018 hatten Korneder und Bussjäger den Antrag auf Umbau der Kreuzung gestellt. Nach einer Besichtigung von Polizei, Staatlichem Bauamt und Landratsamt wurde die Gefährlichkeit der Kreuzung festgestellt und ein Kreisverkehr anstelle einer Ampel beschlossen. Im Juni 2020 folgte der Baubeschluss, Grundstückskäufe und Planungen. Kosten soll der Kreisel 1,25 Millionen Euro, der Landkreis hofft aber auch noch auf Zuschüsse durch die Regierung von Oberbayern. Baubeginn ist am 7. Juni, eine Fahrspur bleibt während der Bauarbeiten immer für den Verkehr geöffnet. Mitte Dezember soll alles fertig sein.

Straßensperren Für den Umbau ist die Kreisstraße M 25 ab 7. Juni von und nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn voll gesperrt. Der Verkehr wird in Richtung Harthausen durch die Umfahrung über die M 24 Richtung Putzbrunn auf der St2079 nach Grasbrunn umgeleitet. Der Verkehr Richtung Oberpframmern wird über die M 10 - EBE 14 nach Egmating und weiter über die St 2081 nach Oberpframmern umgeleitet. Auch in umgekehrter Richtung wird die Umleitung entsprechend ausgeschildert. Die St 2079 in Richtung Putzbrunn und Oberpframmern und umgekehrt bleibt während des ersten Bauabschnitts in beiden Fahrtrichtungen befahrbar. Für die weiteren Bauabschnitte sowie der notwendigen Sperrungen informiert das Landratsamt gesondert.

