BMW brennt unter der Fahrt - Fahrer (92) kann sich gerade noch retten

Komplett zerstört hat ein mysteriöses Feuer einen BMW in Neukeferloh bei Grasbrunn. Nahe der B 304 konnte sich der 92-jährige Fahrer gerade noch retten.

Als die Feuerwehr am Dienstagmittag in der Waldbrunner Straße in Neukeferloh eintraf, war das Auto nicht mehr zu retten: Mitten unter der Fahrt musste der 92-jährigen Fahrer eines 3er BMW feststellen, dass sein Auto anfing zu brennen. Der Mann stoppte und rettete sich unverletzt ins Freie.

Die Flammen zerstörten das Auto vollständig und kokelten einen Zaun daneben an, bevor sie die Feuerwehr Taufkirchen, die laut Feuerwehreinsatzzentrale mit 18 Kräften vor Ort war, schließlich löschen konnte. Dafür waren unter anderem Atemschutzträger im Einsatz. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Straße nahe der B 304 etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Nun ermittelt laut Polizei die Brandfahndung. Derzeit gehe man von einem unbekannten technischen Defekt aus. Laut dem Besitzer war das Auto erst vor wenigen Wochen zur Inspektion in einer Werkstatt, dort seien aber keine Mängel festgestellt worden. Der Münchner ließ seinen Wagen auf eigene Kosten abschleppen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 7000 Euro.