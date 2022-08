Durchgehend freie Fahrt: Zweites Teilstück des Radwegs nach Neukeferloh eröffnet

Von: Bert Brosch

29 Jahre von der Idee bis zur Eröffnung: Den Radweg entlang der M25 gaben frei (v.l.) Landrat Christoph Göbel, der ehemalige Grasbrunner Bürgermeister Otto Bußjäger, die Grundstücksbesitzer Anna und Irmgard Orterer sowie Wilfried Schertel, Bürgermeister Klaus Korneder und Hubertus Löffler, Vertreter von „Agrar Grasbrunn“ und damit der Grundstücksbesitzer-Familie Finck. © Bert Brosch

Bislang endete der Radweg von Grasbrunn kommend am Sportpark. Jetzt ist auch das zweite Teilstück nach Neukeferloh eröffnet.

Grasbrunn – Zweieinhalb Jahre, nachdem der erste Teil des Radwegs von Grasbrunn nach Neukeferloh eröffnet worden ist, folgte jetzt der Part vom Sportpark bis Neukeferloh. Die 1,1 Kilometer kosteten 1,1 Millionen Euro, davon bezahlt der Bund 75 Prozent, der Landkreis die restlichen 400.000 Euro.

„Es ist schon gewaltig, was wir derzeit im Landkreis an Radwegen bauen“, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU). „Ich hoffe, wir können das in dem Tempo so fortsetzen, denn der Radverkehr muss in Zukunft ganz stark gefördert werden.“

Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) dankte den Grundbesitzern, die nach zähen und langen Verhandlungen letztlich doch ihre Grundstücke im Bannwald entlang der Kreisstraße M25 verkauft haben. „Ohne sie wäre das gar nicht möglich gewesen, da bin ich sehr dankbar“, sagte der Rathauschef. Nach seinem Urlaub habe er alle aktuellen Baustellen in der Gemeinde abgefahren und er sei sehr zufrieden, nicht nur mit dem neuen Radweg. „An der Forstwirtkreuzung geht gewaltig etwas voran, und auch in Harthausen wurde bereits begonnen.“ Die Gemeinde musste die Bushaltestelle am Sportpark für den neuen Radweg versetzen, der Vorteil: „Jetzt ist sie auch barrierefrei“, betonte Korneder.

Sicher über die Straße

Sein Vorgänger als Bürgermeister Otto Bußjäger (FW) ließ es sich nicht nehmen, persönlich zur Eröffnung des Radwegs zu erscheinen. „Ich freue mich sehr darüber, vor 29 Jahren habe ich den Weg erstmals im Gemeinderat beantragt, jetzt ist er endlich fertig. Auf dieser Kreisstraße fahren täglich 10.000 Autos, da ist ein sicherer Radweg eine lebensnotwendige Maßnahme“, sagte Bußjäger.

Der neue Radweg vom Sportheim nach Neukeferloh ist 1,1 Kilometer lang. Im Zuge des Baus wurde auch die Querungshilfe am Kreisel am nördlichen Ausgang von Grasbrunn verbreitert. Bisher war das Überqueren dort für Fußgänger nicht möglich und durch eine Schranke versperrt, jetzt können sie und Radfahrer dort gefahrlos über die Straße und in den Jägerweg gelangen. Ebenso hat der Landkreis entlang des gesamten Radweges Leerrohre für eine mögliche Beleuchtung verlegt. „Wir sind da im Gemeinderat noch zwiegespalten: Die einen lehnen Lampen wegen des Schutzes für die Insekten ab, die andern wollen unbedingt Licht. Da die Technik soweit ist, dass wir keine Festbeleuchtung entlang des gesamten Wegs und die ganze Nacht haben, werden wir über das Thema wohl demnächst im Gemeinderat sprechen“, sagte Korneder.

