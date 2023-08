Einbruch in Gasthof Gut Keferloh - Täter schleppen Tresor mit

Von: Günter Hiel

Der Gasthof Gut Keferloh (Archivbild) © Ursula Baumgart

In der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter in den Gasthof Gut Keferloh eingebrochen. Und haben einen Tresor mitgeschleppt, in dem mehrere tausend Euro waren.

Grasbrunn - Am Montag, 21. August, zwischen 0.30 Uhr und 6 Uhr, haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in den Gasthof in Keferloh (Gemeinde Grasbrunn) verschafft. Sie durchsuchten Büroräume im ersten Stock und entwendeten einen Tresor mit mehreren tausend Euro Inhalt., meldet die Polizei

Täter flüchten wahrscheinlich mit Auto

Außerdem haben die Täter im Gastraum im Erdgeschoss mehrere Schränke durchsucht und eine Bargeldkasse mit mehreren hundert Euro entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt in unbekannte Richtung flüchten. Mit einem Auto, davon geht die Polizei aus. Der Tresor wiegt doch einiges. Der kleine Ortsteil Keferloh liegt direkt an der Bundesstraße 471, und die A99 ist auch gleich um die Ecke.

Kripo sucht Zeugen im Bereich Keferloh und B471 zwischen Putzbrunn und Haar

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei. Und zucht Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Keferloh, B471 zwischen Putzbrunn und Haar, etwas beobachtet, das im Zusammenhang mit diesem Einbruch stehen könnte? Hinweise an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.