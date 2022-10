Erst die Daten, dann die Rohre: Grasbrunn will bei Geothermie abwarten

Von: Bert Brosch

Es könnte bald gebohrt werden rund um Vaterstetten – so wie in Poing (unser Bild) bereits im Jahr 2008. © MM-Archiv

Die Gemeinde Grasbrunn hält bei der Geothermie die Füße still. Bevor man etwa Leerrohre verlegt, will man abwarten, wie sich das Projekt in Vaterstetten entwickelt.

Grasbrunn – Bereits vor 15 Jahren hat Andreas Voßberg in einer Bürgerversammlung den Antrag gestellt, die Gemeinde Grasbrunn solle dort, wo es Sinn macht, Geothermie-Leerrohre in Straßen verlegen, die wegen Bauarbeiten eh aufgerissen werden. Er scheiterte damals mit seinem Antrag – und nun erneut. Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) hatte die Mehrheit der Bürger überzeugt.

„Ich bin eigentlich überhaupt nicht gegen Geothermie“, betonte Korneder. 2006 hatte sich das Geothermie-Projekt mit Vaterstetten wegen nicht kalkulierbarer Kosten zerschlagen. „Bevor wir jetzt Rohre verlegen, muss ich doch wissen, wie viel warmes Wasser kommt mit welcher Temperatur aus dem Boden, wie viele Abnehmer hätten wir dafür in welcher Entfernung“, sagte Korneder. Kurz zusammengefasst: Er wolle keine Rohre vergraben, ohne die exakten Daten und Rohr-Dimensionen zu kennen. Dieser ablehnenden Haltung zu den Leerrohren folgten gut 100 der anwesenden 113 Bürger der Bürgerversammlung.

„Leerrohre wären für mich absolut logisch“

Voßberg hatte seinen Antrag zuvor begründet. „Schon vor 15 Jahren hätte es für mich Sinn gemacht, wenn die Gemeinde in den Straßen, die, aus welchem Grund auch immer, aufgerissen sind, gleich Rohre für das warme Wasser verlegen würde, man sich so ein Netzwerk aufbaut.“ Er habe es damals akzeptiert, dass die Bürgerversammlung und die Gemeinde seinen Antrag ablehnte, weil das Projekt mit Vaterstetten vermeintlich beerdigt war. „Aber jetzt gibt es in Vaterstetten doch sehr ernsthafte Bemühungen, die Geothermie tatsächlich zum Einsatz kommen zu lassen. Also wären Leerrohre in Grasbrunn, dort wo sie Sinn machen, für mich absolut logisch“, sagte Voßberg.

Korneder bestätigte, dass sich die Situation mittlerweile durch die gestiegenen Preise für Heizöl und Gas sowie hohe Förderzuschüsse grundlegend verändert hätte. „Wir haben im Jahr 2006 rund 317 000 Euro in Gutachten und Expertisen investiert und kamen doch gemeinsam mit Vaterstetten zum Ergebnis, dass sich Geothermie nicht lohnt, wegen damals nicht möglicher Versicherungen und unkalkulierbarer Kosten.“ Vor etwa zwei Jahren habe sich Vaterstetten, das mittlerweile im Ort ein kleines Nahwärmenetz aufgebaut hat, einen Claim zur Geothermie-Bohrung im Norden der Gemeinde nahe der Autobahnraststätte gesichert.

Vor wenigen Tagen trafen sich dann mehrere Bürgermeister mit Landrat Christoph Göbel zu einem Gespräch. „Doch noch ist das alles sehr unscharf“, sagte Korneder. Er könne es gut nachvollziehen, dass Vaterstetten die Nachbarn aus Grasbrunn gerne mit im Boot hätte, eventuell auch noch Haar und Zorneding. Alleine für die Bohrung rechnet Korneder mit Kosten von mindestens 25 Millionen Euro. „Denn im Gegensatz zu Vaterstetten haben wir flüssiges Kapital und mit dem Techno-Park sowie dem Wohngebiet Winklergründe zwei potenzielle große Abnehmer für das warme Wasser.“ Bei Geothermie sei es nämlich absolut notwendig, so Korneder, dass vom ersten Tag an viele Abnehmer vorhanden sind, damit es wirtschaftlich ist. „Die Geothermie kommt, davon bin ich überzeugt. Doch bevor wir mitmachen, auch mit Rohren, muss ich die exakten Daten kennen.“ Nach diesem Statement lehnt die Bürgerversammlung mit großer Mehrheit Voßbergs Antrag ab.

