Erste Interessenten für Waldkindergarten - Gemeinde prüft vier Standorte

Von: Bert Brosch

Neben dem Wertstoffhof wäre einer von vier möglichen Standort für einen Waldkindergarten in Grasbrunn. © bb

Die Idee eines Waldkindergartens in Grasbrunn kommt an: Erste Eltern würden ihre Kinder anmelden. Die Gemeinde prüft nun vier Standorte im Detail.

Grasbrunn – Die Pläne für einen Waldkindergarten treibt die Gemeinde Grasbrunn voran. Die Verwaltung hat die rechtlichen Voraussetzungen geprüft und bereits acht mögliche Standorte ermittelt. Vier davon kamen jetzt in die engere Auswahl und werden detailliert geprüft. Die ersten Eltern zeigen auch schon Interesse an der Betreuung in der Natur.

Laut Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) müssen Waldkindergärten an fünf Tagen in der Woche täglich mindestens vier Stunden geöffnet sein, zum Wohle der Kinder sollten es nicht mehr als sechs Stunden im Freien sein. Kinder und Erzieher verbringen den Vormittag unter freien Himmel, bei extremem Wetter – Sturm oder Hitze – steht eine Notunterkunft zur Verfügung. Dies kann ein Raum in einem nahe gelegenen Gebäude sein, das in wenigen Minuten erreichbar sein muss. Daher biete sich die Angliederung an eine bereits bestehende Einrichtung der Gemeinde an, die über die entsprechenden Räume verfügt. Ein Bauwagen oder Tinyhouse dienen nur der Aufbewahrung von Materialien, Wechselkleidung der Kinder und als Schutz vor Sonne und Regen – als als Schutz vor Unwettern sind sie nur bedingt geeignet. Für einen Bauwagen benötige man keinen Bauantrag oder -genehmigung, „nur wenn wir noch einen zweiten daneben stellen wollen, würde das zum Problem“, sagte Korneder.

„Pädagogisch hochwertige Betreuung“

Die Gruppengröße liege bei 15 bis 20 Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren, für die zwei pädagogische Fachkräfte zur Verfügung stehen. Eine zusätzliche Kraft wäre ideal, so Korneder. Den höheren Personalkosten stünden neben geringen Unterhaltskosten für Gebäude und Einrichtung eine „pädagogisch hochwertige Betreuung“ gegenüber. Grundsätzlich komme auch die Betreuung größerer Kinder, etwa am Nachmittag nach der Schule in Form eines Hortes oder einer Mischgruppe in Frage. Die Besonderheit von Waldkindergärten ist jedoch, dass es keine Sanitärräume gibt, stattdessen wird eine Komposttoilette benutzt. Die Öffnungszeiten sind verringert, die Mitarbeit der Eltern ist notwendig. Wenn der Bauwagen zum Beispiel über keinen direkten Wasseranschluss verfügt, müssten die Eltern Wasser zum Händewaschen oder für das Mittagsessen in Thermobehältern anliefern. „Es ist auch nicht so einfach, einen Träger oder Personal zu finden, da dieses voll hinter dem Konzept stehen muss, um es mit Leben zu füllen“, sagte Korneder. „Daher schlage ich vor, dass die Gemeinde den Kindergarten selbst betreibt.“

Nicht alle Kinder möchten einen Waldkindergarten besuchen, vorrangig würden erfahrungsgemäß Buben angemeldet. Das Kreisjugendamt riet daher dazu, den Bedarf der Eltern vorab abzufragen. Gesagt, getan: Bei eine Umfrage im Juli haben sich 30 positiv geäußert. Sie „würden ihre Kinder in einem solchen Kindergarten anmelden“, stellte Korneder fest.

Die Verwaltung fand acht mögliche Standorte für den Waldkindergarten, vier hat der Gemeinderat in die engere Wahl genommen; sie werden im Detail untersucht: das ehemalige Brunnen-Grundstück „Am Haflstrassl“, am Verbindungsweg zum Sportpark am Schwabener Weg, neben dem Wertstoffhof in der Leonhard-Stadler-Straße sowie in Harthausen am Grasbrunner Weg.

