Fiat prallt in Zornedinger Kurve gegen Baum - Fahrerin verletzt

Von: Günter Hiel

Feuerwehr und Rettungsdienst am Unffallort. © Wolfgang Mende

Eine 55-Jährige aus dem Landkreis München ist am Samstag in der Zornedinger Kurve mit ihrem Fiat von der Straße abgekommen und heftig gegen einen Baum geprallt.

Grasbrunn – Der Unfall passierte gegen 8.40 Uhr auf der Zornedinger Straße bei Harthausen. Laut aktuellen Ermittlungserkenntnissen war die Frau zu schnell in die Kurve gefahren, meldet die Polizei Haar. Die Fahrerin wurde verletzt. Nach der Erstversorgung durch den First Responder der Feuerwehr Harthausen kam sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Auch 116-jährigee Beifahrerin kommt ins Krankenhaus

Die 16-jährige Beifahrerin blieb zwar ersten Erkenntnissen zur Folge unverletzt, dennoch wurde sie zur weiteren Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Der Pkw wurde durch den Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden an dem Pkw beträgt rund 30 000 Euro. Die Verkehrspolizei ermittelt.

Freiwillige Feuerwehr Harthausen sperrt Straße und übernimmt Brandschutz

Die Feuerwehr Harthausen unter der Leitung von Kommandant Georg Schachtner übernahm den Brandschutz am Fahrzeug und sperrte die Zornedinger Straße während der Unfallaufnahme.