Graffiti-Wand gesperrt: Sprayer haben „einfach übertrieben“

Die bunte Wand am Grasbrunner Waldspielplatz ist gesperrt. Der Grund: Die Sprayer haben „einfach übertrieben“. Zu viele Beschwerden schlugen im Rathaus auf.

Grasbrunn – Schön anzuschauen ist sie ja, aber sie birgt auch Konfliktpotenzial: Seit Jahren gibt es immer wieder Beschwerden über die Graffiti-Wand am Waldspielplatz am „Alten Postweg“ ganz im Osten von Neukeferloh von Eltern, vor allem aber von Anwohnern. „Jetzt waren die Klagen so häufig und so massiv über die Sprayer, da mussten wir reagieren“, sagt Bürgermeister Klaus Korneder (SPD). Ab sofort ist die Stahlbetonwand gesperrt und das Besprühen untersagt.

Gebaut wurde der Waldspielplatz 1972, er umfasst einen kleinen Bolzplatz, Rutschen, Schaukeln, Sandkästen, einen Basketballkorb, einen großzügigen Verkehrsübungsplatz und zahlreiche schattige Bänke für die Eltern und Großeltern. Und eben eine große – etwa drei Meter hoch, zehn Meter breit – Stahlbetonwand hinter dem Fußballtor zum Schutz von Sandkasten und Schaukel vor herumfliegenden Bällen.

„Leider haben einige nachts mit Stirnlampen weitergemacht“

Für die Kinder ist das Spieleparadies eine Freude, doch zuletzt häuften sich die Beschwerden. „Generell zu laut, zu viel Krach beim Basketball-Korb und seit einiger Zeit sind es die Graffiti-Künstler, die den Unmut vor allem eines Anwohners hervorrufen, der die allermeisten Klagen vorbringt“, sagt Korneder. Er wisse sehr gut um die Problematik der fehlenden weißen Wände für die Sprüher im Landkreis. Vor ein paar Jahren ließ die Gemeinde das gemauerte Bus-Häuschen an der Gartenstraße besprühen, auch die Unterführung in den Techno-Park, ebenso gemeinsam mit den Bayernwerken ein Trafo-Haus am Alten Postweg. „Diese Wand hier auf dem Spielplatz ist bekannt in der Region, hier treffen sich Sprayer aus dem ganzen Landkreis“, erklärt Korneder. „Eine echte Graffiti-Szene in Grasbrunn gibt es nach meinem Wissen jedoch nicht.“

Doch nun hätten es die Sprayer einfach übertrieben. Immer wieder wurde die Wand beidseitig übersprüht. „Leider haben einige nachts mit Stirnlampen weitergemacht, zudem zogen die Sprühnebel in die Umgebung“, sagt Korneder. Nachdem es so viele Beschwerden gegeben habe, auch von Eltern, müsse er die Wand mit einem Zaun sperren.

Eine Mutter findet das schade. „Wir haben vor der Wand Geburtstag gefeiert, ich finde die schön“, sagt die Frau, die anonym bleiben möchte. Auch die anderen Mütter hätten generell nichts gegen die Sprayer und die bunte Wand, „aber die Dämpfe zogen über den Spielplatz und unsere Kinder – die Sprayer hatten ja Schutzmasken an“, sagt die Grasbrunnerin. Eine andere ergänzt, dass an der Wand immer häufiger Partys gefeiert wurden. „Sie haben ständig geraucht, Scherben und viel Müll blieben liegen.“ Korneder tut es persönlich leid, so sagt er, dass er die Wand sperren muss. „Aber sie haben es einfach übertrieben.“

