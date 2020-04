Hoher Schaden bei Gartenhaus-Brand

Mehrere zehntausend Euro Schaden sind bei einem Brand in Grasbrunn entstanden. Ein Gartenhaus stand plötzlich in Brand. Nachbarn bemerkten das Feuer zum Glück zügig.

Grasbrunn - Ein hoher Schaden ist bei einem Brand an einem Gartenhaus in Grasbrunn entstanden. Am Karfreitag gegen 15.15 Uhr stieg Rauch aus dem Schuppen im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Amselstraße auf. Mehrere Anwohner bemerkten dies und alarmierten die Feuerwehr.

Nachdem sich herausstellte, dass neben dem Gartenhaus auch der angrenzende Komposthaufen in Brand geraten war, versuchten die Anwohner, bis zum Eintreffen der Feuerwehr zunächst erfolglos, den Brand mithilfe eines Gartenschlauches und Wassereimern zu löschen. Der Feuerwehr gelang es letztlich, den Brand zu löschen.

Personen wurden nicht verletzt, das Gartenhaus wurde durch das Feuer allerdings schwer beschädigt. Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere 10 000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Von der Feuerwehr Grasbrunn waren 40 Einsatzkräfte vor Ort, unterstützt wurden sie von einem Löschzug aus Haar.

mm