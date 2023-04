Holzspalter verletzt 52-Jährigen schwer am Bein

Von: Stefan Weinzierl

Zu einem Arbeitsunfall wurde am Freitagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Harthausen gerufen (Symbolbild). © Uli Deck/ dpa

Ein 52-Jähriger ist bei Wartungsarbeiten von einem Holzspalter schwer am Bein verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände eines Gartenbaubetriebs in Grasbrunn.

Grasbrunn - Wie die Polizei berichtet, verständigte die integrierte Rettungsleitstelle die Polizei am Freitag gegen 15.45 Uhr darüber, dass sich ein Betriebsunfall in einem Gartenbaubetrieb in Grasbrunn ereignet hätte. Vor Ort fanden die Polizeibeamten einen 52-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg vor, der schwere Verletzungen erlitten hatte.

Mann geriet bei Wartungsarbeiten mit Bein in Maschine

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der 52-Jährige alleine Wartungsarbeiten an einem Holzspalter durchführte und hierbei mit seinem Bein in das Gerät kam. Nach Informationen der Feuerwehr wurde der Mann durch die Maschine schwer am Unterschenkel verletzt.

Erstversorgung durch First-Responser-Kräfte

Die Freiwillige Feuerwehr Harthausen war zu dem Unfall gerufen worden, um die Rettungsdienste zu unterstützen. So versorgten die First-Responder-Kräfte den Mann, bis die Rettungsdienste eintrafen. Er wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik transportiert.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

