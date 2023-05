Ertunken im Pool: Vermisster Kater Sunny tot gefunden

Von: Laura May

Teilen

Der Grasbrunner Kater „Sunny“ ist in einem Pool ertrunken. © privat

Familie Gatzemeier hat tagelang nach „Sunny“ gesucht. Derweil war der Kater schon längst in der Nachbarschaft begraben.

Grasbrunn – Bis zur letzten Sekunde hoffte Jessica Gatzemeier, ihren Kater noch lebend zu finden. Jetzt erriechte sie die traurige Wahrheit. Über Tasso meldete sich die Finderin und berichtete vom Tod des Tieres. „Jetzt haben wir leider Gewissheit und können trauern“, sagt Gatzemeier.

Katzentod im Swimmingpool: Jetzt hat die Familie traurige Gewissheit

Der einjährige Sunny mit seinem rotweißen Fell war seit einer Woche nicht nach Hause gekommen. Gatzemeier hatte in den letzten Tagen alles in Bewegung gesetzt: Tasso-Meldung, Suchanzeigen und Meldungen am Baustoffhof. Zuletzt ein Aufruf im Münchner Merkur. Neben seiner Familie litt vor allem Katze „Tabby“ an seinem Verschwinden.

Beim Zeitungslesen am Wochenende ist eine Nachbarin auf die Suchaktion aufmerksam geworden. Sie hatte Sunny begraben. Bereits vor einer Woche ist der Kater in einem ungesicherten Pool ohne Tierausstiegshilfe in der Nachbarschaft ertrunken.

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)