Kegelbahn im Bürgerhaus: Gebühren steigen drastisch

Von: Bert Brosch

Die Kegelbahn im Bürgerhaus Neukeferloh ist spottbillig. Das ist jetzt vorbei. (Symbolbild) © Swen Pförtner

Die Gemeinde hebt die Gebühren für die Kegelbahn im Bürgerhaus Neukeferloh an. Der Preis von zwei Euro pro Stunde ist Geschichte. Bisher hat die Kommune ein jährliches Defizit von 16 440 Euro verzeichnet.

Grasbrunn – Die Kegelbahn im Bürgerhaus Neukeferloh ist spottbillig – und hoch defizitär. Um das jährliche Minus von über 16 400 Euro auszugleichen beschloss der Gemeinderat mit 17:3 Stimmen, ab 1. Juni die Gebühr von bislang zwei auf 15 Euro in der Stunde anzuheben.

Das Problem ist nicht nur der billige Mietpreis, sondern auch, dass der Münzautomat, an dem man die Bahnen bezahlt, fehleranfällig und manipulierbar ist, berichtet die Verwaltung. Darum konnte bisher nicht sicher nachgeprüft werden, ob das notwendige Entgelt zur Kegelbahnnutzung eingeworfen wurde. Zudem wurde der Raum 700 Stunden genutzt, ohne dass gekegelt wurde. Es ist also nicht klar, ob die in der Verwaltung gebuchten Mietstunden zum Kegeln verwendet wurden oder für etwas ganz anderes, da auch die Küche immer mitgemietet wird. Außerdem wurde der Raum mehrfach unsauber hinterlassen. Rechnet man alle Kosten für die Reinigungsfirma von 407 Euro, des Hausmeisters mit 3700 Euro sowie an Reparaturkosten zusammen, ergaben sich 2022 Ausgaben von 17 900 Euro und Einnahmen von 1460 Euro. Ein Minus also von 16 440 Euro.

Überwiegend Dauernutzer

Der Rechnungsprüfungsausschuss monierte dieses Defizit und stellte die Frage, ob die Gemeinde für die Nutzung nicht entweder eine Tagesmiete erheben wolle oder die Stunden-Gebühren anhebt. Laut Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) kegeln auf der Bahn überwiegend Dauernutzer und das im Schnitt drei bis vier Stunden. Korneder empfahl, auch künftig stundenweise abzurechnen, so sei es mehreren Nutzern pro Tag möglich, die Kegelbahn zu nutzen. Die Verwaltung schlägt eine stündliche Pauschale in Höhe von 15 Euro inklusive Küchenbenutzung vor. So könnte die Gemeinde mit rund 11 500 Euro Einnahmen im Jahr von den regelmäßigen Dauernutzern rechnen. Die privaten Einzelnutzer seien da nicht eingerechnet.

Gebucht und bezahlt wird die Kegelbahn ab Juni nur noch online. Dafür muss der Kassenautomat geändert, das Buchungstool auf der Gemeinde-Homepage erweitert und drei weitere Transponder angeschafft werden. Die Umstellung kostet die Gemeinde rund 300 Euro. Das Buchungstool auf der Homepage existiert bereits und muss nur ergänzt werden. Eine persönliche Buchung ist auch weiterhin möglich. Die Umstellung hat die Vorteile, dass es keine Möglichkeit der Manipulationen des Münzeinwurfs mehr gibt, man ohne Bargeld zahlen kann und ein Münztransport durch gemeindliches Kassenpersonal entfällt.

