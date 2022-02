Grasbrunn packt‘s an: Klimaschutzkonzept soll bis Juni stehen

Von: Bert Brosch

Auch das Dach der Kinderwelt Grasbrunn soll in naher Zukunft mit Photovoltaik ausgestattet werden. © Bert Brosch

Seit einem Jahr ist Johanna Schmidt Klimaschutzmanagerin in Grasbrunn. Im Gemeinderat berichtete sie jetzt über die Aufgaben und Pläne, aber auch über Probleme bei der Umsetzung der Klimaziele.

Grasbrunn - Johanna Schmidt berichtete zunächst von den Klimaschutzmaßnahmen der Gemeinde, an denen sie noch nicht maßgeblich beteiligt war. Dazu zählen unter anderem die Bürgerbeteiligung bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen, der Radwegeausbau, der Bau von Ladesäulen für E-Fahrzeuge, das Forcieren von Carsharing und Autoteiler, die Teilnahme an der Stadtradeln-Kampagne, Energieberatungen für Bürger, das Nahwärmenetz in Harthausen sowie die Anschaffung von zwei Elektro-Fahrzeugen und einem E-Bike für den Bauhof. Die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage am Autobahnwall der A99 ist im Moment ausgesetzt.

Nachdem Schmidt die staatlich geförderte Stelle der Klimaschutzmanagerin (KSM) übernommen hatte, war eines ihrer Hauptziele die Erstellung eines „integrierten Klimaschutzkonzeptes“ (IKK). Zudem wurde die E-Mobilität am Bauhof und die Ladeinfrastruktur im Gemeindegebiet weiter ausgebaut, gemeinsam mit der Energieagentur Ebersberg wurden PV-Bündelaktionen durchführt, ebenso Maßnahmen im Kommunales Energie-Netzwerk.

PV-Module derzeit kaum zu bekommen

„Wir haben alle kommunalen Liegenschaften genau untersucht und werden demnächst mit den ersten PV-Anlagen auf den Kindergärten und dem Bürgerhaus starten. Das Problem ist allerdings seit einiger Zeit“, gibt Schmidt zu bedenken, „dass alle Unternehmen, die irgendetwas mit PV-Anlagen zu tun haben, absolut voll ausgelastet sind. Ebenso sind PV-Module derzeit kaum zu bekommen.“ Daher gebe es für einige Gebäude noch keine belastbaren Angebote und auch keine Zeitpläne, bedauerte Schmidt. Die große, neue Turnhallendach-Fläche habe man daher noch gar nicht in der Planung. Sie bemühe sich ständig um neue Gelder aus Förderprogrammen. In diesem Jahr wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie umgestellt und es gibt ein neues Heizungskonzept für kommunale Liegenschaften.

Johanna Schmidt ist Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Grasbrunn. © privat

Klimaschutz-Vorgaben sind herausfordernd

Angesichts der umfangreichen Klimaschutz-Vorgaben des Bundes, wie etwa Klimaneutralität bis 2045, 65 Prozent weniger Treibhausgasemission bis 2030 sowie die Absenkung der jährlichen CO2-Emission für einzelne Sektoren, und auch der bayerischen Klima-Erklärung mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien, Solar auf allen staatlichen Dächern, Ausbau von Radwegen und der Bau von Holzhäusern, gebe es in Grasbrunn viel zu tun. „Wir planen dazu einen Workshop mit Bürgern, Gemeinderäten und Fachleuten, bei dem wir Ideen für die kommenden Jahre sammeln und Projekte anstoßen wollen“, sagte Schmidt. Bis zum Juni wolle sie das fertige Klimaschutzkonzept vorstellen.

Zuvor muss allerdings ihre eigene Zukunft geklärt werden, denn aktuell wird ihre Stelle nur bis Ende 2022 staatlich gefördert. Das Ziel sei es natürlich, dass Schmidt auch danach in Grasbrunn bleibe, sagte Bürgermeister Klaus Korneder (SPD). Dazu müssen man aber sehen, wer ihre Stelle bezahle.