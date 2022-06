Nach 20 Jahren: Startschuss für zweite Radweg-Etappe

Von: Bert Brosch

Teilen

Blicken dem neuen Radweg freudig entgegen: (v.l.) Christoph Göbel, Klaus Korneder und stellv. Landrat Otto Bussjäger. © brosch

Spatenstich für nächsten Abschnitt an der M 25 vom Sportpark bis Neukeferloh – Bis September sollen Rad- und Gehweg fertig sein.

Grasbrunn – Seit rund 20 Jahren läuft die Planung neuer Radwege entlang der Waldbrunner Straße (Kreisstraße M 25) in Grasbrunn. Der Spatenstich zum zweiten Abschnitt bringt das Projekt jetzt auf die Zielgerade.

Im Mai 2019 eröffneten Landrat Christoph Göbel (CSU) und Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) den ersten Teil des Radwegs zwischen Grasbrunn und Neukeferloh, der bislang am Sportpark endet. Jetzt folgte also der Spatenstich für den zweiten Teil, der bis September fertig sein soll.

Radweg Grasbrunn: 1,3 Millionen Euro für 1200 Meter

Der Idee standen jahrelang einzelne Grundstücksbesitzer im Weg, die sich weigerten, ein Stückchen entlang der M 25 für den Weg zu verkaufen. Nach vielen Verhandlungen war Korneder letztlich doch erfolgreich, konnte Grundstücke für die Gemeinde kaufen oder tauschen und die Flächen an den Landkreis als Bauherr des Geh- und Radwegs verkaufen.

Rund 1,3 Millionen Euro betragen die Kosten für Planung und Umsetzung des neuen Weges, der auf einer Länge von 1200 Metern vom Sportpark Grasbrunn bis zum Ortseingang Neukeferloh führen wird. Darin enthalten sind sowohl Bau- und Planungskosten als auch Kosten für den erforderlichen Ausgleich für den gerodeten Wald und den naturschutzrechtlichen Ausgleich.

Radweg Grasbrunn: Linie 240 hält künftier Bushaltestelle

Im Zuge der Baumaßnahme wurde ebenfalls der barrierefreie Ausbau einer bestehenden Bushaltestelle sowie die Querungsmöglichkeit am Kreisverkehr entlang der M 25 genehmigt. Die Linie 240 fährt künftig die Bushaltestelle an. Am Kreisverkehr Waldbrunner Straße soll so die sichere Überquerung der Kreisstraße möglich sein. Wie alle Radwege entlang der Kreisstraßen wird auch der Geh- und Radweg von Grasbrunn nach Neukeferloh im Winter geräumt, sodass ganzjährig eine sichere und komfortable Nutzung möglich ist.

Für den Bau des neuen Geh- und Radweges erhält der Landkreis eine Finanzhilfe in Höhe von rund 1 Million Euro oder 75 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtkosten aus Mitteln des Förderprogramms „Stadt und Land“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV). Laut Landrat Göbel bedeutet der Radweg „einen wichtigen Lückenschluss im Radwegenetz.

Radweg Grasbrunn: „Haben viel getan, um bestmögliche Bedingungen zu schaffen“

Er bietet mehr Sicherheit, mehr Komfort und damit auch mehr Spaß beim Radfahren.“ Besonders freue es ihn, dass man mit dem Projekt die Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger stärke. „Bereits in den vergangenen Jahren haben wir viel getan, um bestmögliche Bedingungen für den Radverkehr im Landkreis München zu schaffen.“

Bürgermeister Korneder ergänzt, dass auf Wunsch der Gemeinde Leerrohre für Glasfaserleitungen mit verlegt werden. „Neben der Verbesserung der Verkehrssicherheit wird so auch die Grundlage für ein künftiges schnelles Internet geschaffen. Darüber hinaus ist mit einer bereits verlegten Stromleitung eine Beleuchtung der Strecke möglich.“

