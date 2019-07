Nach 18 Jahren: Markus Mende tritt ab, Harthauser Feuerwehr mit neuem Kommandanten

Wehmut spürten die Harthauser Feuerwehrler bei ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung im Februar, als der langjährige Kommandant Markus Mende (48) seinen Rückzug vom Chefposten verkündete. Für sie geht damit eine Ära zu Ende.

Harthausen – Seit 18 Jahren leitete Mende die Feuerwehr ehrenamtlich und setzte sich für den Verein ein: Fünf neue Einsatzfahrzeuge wurden angeschafft, ein neues Gerätehaus für fast drei Millionen Euro gebaut und eine eigene First-Responder-Einheit rückte bisher 1200 Mal in Harthausen aus.

Wenn man den Kommandanten brauchte, war er meist sofort zur Stelle – bei kleinen Einsätzen ebenso wie bei gefährlichen Großbränden und Autounfällen. Dabei belasteten ihn manche Einsätze sehr. „Es ist keine Schande psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man nicht mehr kann“, betont Mende.

Mit Markus Mende prosperierte die Feuerwehr Harthausen

Ohne seinen persönlichen Einsatz und die akribische Öffentlichkeitsarbeit, wäre das Ansehen der Feuerwehr in Harthausen wohl nicht derartig angestiegen: Im Verein engagierten sich mehr Mitglieder und auch Frauen interessierten sich für die Feuerwehr.

Zu Beginn der Amtszeit des damals noch 30-Jährigen waren die Feuerwehrler zunächst wenig überzeugt von ihm. Das Vertrauen musste sich Mende, hauptberuflich KFZ-Mechaniker, erst erarbeiten. Mit seinem großen Fachwissen machte sich Mende schon bald einen Namen.

In den darauffolgenden 18 Jahren hat sich in seiner Arbeit einiges verändert. Heutzutage kämpfen die Feuerwehrler mit deutlich mehr Bürokratie. „Manchmal fühle ich mich wie ein Verwaltungsbeamter und nicht als ehrenamtlicher Leiter einer Freiwilligen Feuerwehr.“ Unter diesem zusätzlichen Aufwand litt Mendes Engagement allerdings nicht. So klärte der Brandschützer letztens Jugendliche in Schulen über den sicheren Umgang mit Feuer auf.

Nach der langen Amtszeit überlässt er den Posten jetzt Jüngeren. Dabei ist er überzeugt, dass die Harthauser Feuerwehr auch in den kommenden Jahren sehr gut aufgestellt ist. Ganz verlassen wird er sie voraussichtlich sowieso nicht: „Wenn unser neuer Kommandant will, dass ich weiterhin ein Amt ausübe, bleibe ich hier.“

Die neuen Kommandanten sind alte Hasen



Der langjährige Stellvertreter von Markus Mende, Georg Schachtner (36), ist von den Mitgliedern der Harthauser Feuerwehr zum neuen Kommandanten gewählt worden. Er setzte sich im ersten Wahlgang gegen seinen Mitbewerber Mathias Friesinger (27) durch, der daraufhin zum Stellvertreter gewählt wurde.

+ Neue Kommandanten ab 1. November: Georg Schachtner (re.) und sein Stellvertreter Mathias Friesinger. © Feuerwehr Harthausen

Beide bringen die Leidenschaft fürs Ehrenamt mit: Von Schachter erzählt man sich, dass er bereits als fünfjähriger an der Piepser-Tonfolge im Feuerwehrhaus erkennen konnte, welche Wehr gerade alarmiert wurde, weil er dort seine ganze Freizeit verbrachte. Friesinger ist für die Gründung der Harthauser Jugendfeuerwehr verantwortlich: Als er als 13-Jähriger von Kommandant Mende ein Absage bekam, weil er der einzige Interessent war, kam er am selben Abend mit neun Jugendlichen zurück: Die Geburtsstunde der Jugendwehr.

