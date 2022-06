„Ohne geht‘s nicht“: Tennisclub will neue Dreifach-Halle bezahlen

Von: Bert Brosch

In die Jahre gekommen ist die Traglufthalle laut TCN-Vorstand Hans Greineder. Die Hülle sei porös und schlecht isoliert, was hohe Energiekosten nach sich ziehe. Die Halle soll also weg und durch eine Dreifach-Tennishalle ersetzt werden, die anstelle des Walls stehen soll. © Bert Brosch

Der Tennisclub Neukeferloh wünscht sich eine neue Dreifach-Halle und hat diese der Gemeinde nun schmackhafter gemacht. Der Verein würde den Neubau und die Erschließung bezahlen.

Grasbrunn – Der Tennisclub Neukeferloh (TCN) pocht auf eine neue Dreifach-Halle. In diesem Bestreben ist Vorsitzender Hans Greineder nicht alleine: Über 50 Vereinsmitglieder warben mit ihm im Gemeinderat für die Idee. Ein Aspekt macht es der Gemeinde nun besonders schmackhaft: Entgegen ersten Planungen würden ihr keinerlei zusätzliche Kosten entstehen. Der TCN würde Halle und Erschließung bezahlen.

Der TCN unterhält seit Eröffnung des Sportparks 2002 ein Tennisgelände mit sechs Freilufttennisplätzen, seit 2009 auch eine Traglufthalle. Der Bau der Halle erfolgte auf Antrag des TCN, um auch in den Wintermonaten einen Trainingsbetrieb zu ermöglichen. Der Verein trug damals die Baukosten in Höhe von rund 115 000 Euro. Die Erschließung mit Strom, Gas und Wasser sowie die Kosten der Freiflächengestaltung in Höhe von 174 000 Euro sowie die Pacht zahlt die Gemeinde.

„Sonst geht’s nicht mehr weiter“

Seit Jahren bemüht sich der TCN nun aber schon um den Neubau einer festen Halle mit drei Spielfeldern. Ende 2019 fand dazu ein Gespräch im Landratsamt statt, an dem Vereinschef Greineder, Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) und die Leiterin der Bauverwaltung, Stephanie Zirngibl, teilnahmen. Laut Korneder war das Ergebnis, dass der vom TCN angedachte Standort für die neue Halle am südlichen Ende des Tennisgeländes aus bauplanungsrechtlichen Gründen „nicht zu favorisieren sei. Die Halle muss unmittelbar westlich an die Sportgaststätte angeschlossen sein, nur dann wäre sie, da im Außenbereich, genehmigungsfähig“, sagte Korneder. Eine Möglichkeit, die der TCN jedoch ausgeschlossen hat, da die dortigen drei Spielplätze rückgebaut und an anderer Stelle neu errichtet werden müssten. Auch die mögliche Einfachhalle hat der TCN aus wirtschaftlichen Überlegungen ausgeschlossen.

Eine neue Halle ist, das betonte Greineder bereits häufiger, überlebenswichtig für den Verein. Die jetzige Traglufthalle sei ein finanzielles Risiko. Durch die enorme Erhöhung der Gaspreise habe sich der Unterhalt der jetzigen Halle auf monatlich 4200 Euro verteuert – 450 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, erläuterte Greineder. Die Halle würde den Verein im Jahr rund 50 000 Euro kosten, der Mietertrag liege jedoch bei nur 30 000 Euro. „Aufgrund dieser Entwicklung müssen wir die Halle abbauen und den Bereich Kinder- und Jugendtraining auflösen, da ein sinnvolles Training nur bei einem ganzjährigen Angebot möglich ist.“ Der TCN benötige daher die Dreifach-Halle so schnell wie möglich, damit man ab dem Winter 2023 dort spielen kann, „sonst geht’s nicht mehr weiter“, so Greineder.

Gemeinderäte sichern Unterstützung zu

Nach einer Kalkulation der Gemeinde aus dem Jahr 2019 würden sich Verfahrenskosten, Ausgleichsflächen und Erschließungskosten auf rund 262 000 Euro summieren, die die Gemeinde übernehmen sollte. Die Baukosten für die Halle selbst von mindestens einer Million Euro würde der TCN über Banken finanzieren. Kurz vor der Sitzung teilte der Verein Korneder jedoch mit, dass er sämtliche Kosten, auch für die Erschließung, übernehmen würde. Das Landratsamt sieht den Standort allerdings weiter als kritisch, „vor allem wäre die Halle viel zu hoch, sie müsste also in den Boden versenkt werden, was deutlich teurer wird“, sagte Bauamtsleiterin Zirngibl.

Detlef Wildenheim (CSU) sicherte dem TCN die volle Unterstützung seiner Fraktion zu, ebenso Johannes Seitner (FW). Und auch Korneder lenkte ein: Wenn für die Gemeinde wirklich keine zusätzlichen Kosten entstünden, dann sollte der Gemeinderat in einer der folgenden Sitzungen rasch zu einer Entscheidung kommen.

