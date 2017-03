Pachtvertrag mit Wirtsleuten am Sportpark verlängert

Die Gemeinde Grasbrunn als Inhaber hat den Pachtvertrag mit den beiden kroatischen Geschwistern Ante und Ivona Tabak im Wirtshaus am Sportpark verlängert. Seit 2007 betreiben sie das Lokal gemeinsam, nun unterschrieben sie für weitere fünf Jahre mit der Option auf zusätzliche fünf Jahre.

Grasbrunn– Geboren wurden die Tabaks, deren Eltern aus dem kroatischen Dörfchen Kamensko stammten, in der Nähe von Frankfurt. „Seit zwölf Jahren sind wir in München, seit zehn Jahren haben wir das Wirtshaus gepachtet. Am Anfang noch gemeinsam mit den Eltern, seit vielen Jahren mache ich das mit meiner Schwester – und es funktioniert prächtig“, berichtet Ante Tabak.

Anlaufstelle für viele Stammtische

Beide fühlen sich sehr heimisch in Grasbrunn. „Am Anfang war es schon ganz schön hart, bis die Gäste zum Essen und zu Stammtischen zu uns herauskamen, denn wir liegen schon weit weg vom Schuss. Und von den Sportlern alleine können wir nicht leben.“ Doch im Laufe der Jahre wurden es immer mehr Stammgäste, beinahe täglich gibt es einen oder mehrere Stammtische: Vom Mini-Cooper-Stammtisch über Trial-, Backgammon-, Plötzlich Alleine- und Senioren-Stammtischen bis hin zu einem, der nur einmal im Monat kommt, dann aber mit bis zu 15 Rollstuhlfahrern.

An Speisen bieten die beiden gemeinsam mit ihrem sechsköpfigen Team Spezialitäten aus der alten Heimat Kroatien an, aber auch aus Italien und natürlich der neuen, bayerischen Heimat. „Am Montag ist Pizza-Tag, am Dienstag gibt‘s Pasta, am Mittwoch Schnitzel und am Freitag Fisch. Donnerstags haben wir ab dem Frühjahr „all you can eat“, das wird sehr gut angenommen“, berichtet Ivona Tabak. So gut, dass sie bis auf Heiligabend keinen einzigen Tag im Jahr zumachen, mittags kommen mittlerweile einige Firmen mit der Belegschaft zum Essen, am Wochenende finden auch die Münchner raus nach Grasbrunn.

Besonders loben die beiden ihren Außenbereich, der demnächst eröffnen wird: Zusätzlich zu den 170 Sitzplätzen in drei Räumen kommen dann noch einmal 350 Plätze in einem Biergarten mit Sonnenterrasse.