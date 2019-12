Porsche-Fahrerin prallt ungebremst auf Autoschlange

Bei einem Auffahrunfall in Grasbrunn ist am Freitag eine Frau verletzt worden, es entstand ein Sachschaden von rund 62 000 Euro.

Grasbrunn – Gegen 14.20 Uhr fuhr eine Porsche-Fahrerin aus dem Landkreis Wasserburg mit ihrem Mancan auf der B304 in Richtung Osten. Vor einer Ampel warteten drei Autos auf Grün, als die 40-Jährige nach einem Fahrstreifenwechsel ungebremst aufprallte und die drei Autos aufeinander schob. In dem BMW, auf den die Porsche-Fahrerin unmittelbar aufprallte, saß eine 47-jährige Frau aus Vaterstetten (Landkreis Ebersberg), die leicht am Rücken verletzt wurde, wie die Polizei meldet. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Münchner Klinik. Neben zwei Streifen der Polizei Haar, waren die Feuerwehr Grasbrunn mit vier Fahrzeugen und der Rettungsdienst im Einsatz. Auf der B304 kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallverursacherin erwartet laut Polizei eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. mm