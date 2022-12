„Arge Wärmewende“: Weiteres Gemeinde-Duo tritt bei

Von: Bert Brosch

Die „Arge Wärmewende“ bekommt weitere Gründungsmitglieder: Auch Grasbrunn und Putzbrunn treten ihr bei.

Grasbrunn/Putzbrunn – Einstimmig haben die jeweiligen Gemeinderäte zugestimmt, dass Grasbrunn und Putzbrunn mit anderen Nachbargemeinden die „Arge Wärmewende“ gründen. Ebenfalls haben sie einen Betrag von jeweils 8000 Euro in den Haushalt eingestellt für die Tätigkeit der Arge.

Aufgerufen zur Gründung der Arge hatten die beiden Gemeinden Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Hohenbrunn. Das Ziel sei, so heißt es, „mögliche Ausbaupfade der Tiefengeothermie und der Fernwärmeversorgung mit den Nachbargemeinden abzustimmen, Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit möglicher Vorhaben zu prüfen sowie die Umsetzung in den Kommunen zu bündeln und zu begleiten“. Mit der Energieagentur Ebersberg-München böte sich eine kosteneffiziente Begleitung an.

Grasbrunns Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) befürwortet das Vorhaben: „Da sollten wir dabei sein.“ Auf die Nachfrage von Max Walleitner (Grüne), warum ausgerechnet Vaterstetten, das aktiv nach Erdwärme bohren will, nicht mitmache, erklärte Korneder, dass die Arge eine Ergänzung zur Bohrung im Kreis Ebersberg sei. „Das warme Wasser, das in Vaterstetten möglicherweise gefördert wird, reicht nicht für den Ortsteil Grasbrunn oder etwa bis Haar aus. Also müssen wir in der Arge gemeinsame, andere Wege finden.“ Es gehe um den Ausbau bestehender Wärmenetze, den Bau neuer Trassen und die Erschließung weiterer Gemeinden sowie die notwendige Erweiterung der Wärmeerzeugung. Laut der Klimaschutz-Managerin Johanna Schmidt wurden neun Gemeinden zur Gründung der Arge angeschrieben, „die Hälfte hat bereits zugestimmt, bei den anderen folgen die Entscheidungen“.

Auch Putzbrunns Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) befürwortet die Arge uneingeschränkt. „Gemeinsam sind wir ganz bestimmt schlagkräftiger und können mehr durchsetzen.“ Etwa, wenn es in zwei aneinandergrenzenden Gemeinden Bauvorhaben zum Wärmenetz gebe, das für jede einzelne finanziell nicht zu stemmen sei. „Gemeinsam könnte es dann aber klappen.“ Klostermeier ist allerdings auch zuversichtlich, dass die Putzbrunn seinem Wunsch nach Fernwärme aus München von den dortigen Stadtwerken näherkomme. „Die haben ja schon einige Gebäude in der Theodor-Heuss-Straße in der Waldkolonie angeschlossen. Auch das neue Gymnasium soll mit Fernwärme beheizt werden“, so Klostermeier. Er habe positive Informationen erhalten, dass eine Fernwärmeleitung in Putzbrunn möglich sei. „Dazu brauchen wir natürlich entsprechend große Verbraucher und haben auch schon intensive Gespräche mit unseren Gewerbeunternehmen geführt.“

