Raus aus den Kitas: Musikalische Früherziehung zieht um

Von: Bert Brosch

Die Gemeinde legt wert auf die musikalische Früherziehung. (Symbolbild) © Monika Skolimowska / dpa

Die musikalische Früherziehung in Grasbrunn zieht um. Nach Problemen zwischen Eltern und dem Kita-Personal werden die Kinder künftig in den Bürgerhäusern unterrichtet.

Grasbrunn – Seit 2016 fand die musikalische Früherziehung im Kinderhaus Harthausen, der Honigblume Grasbrunn und der Kinderwelt Neukeferloh statt. Nach Problemen zwischen Eltern und dem Kita-Personal sowie einer Elternbefragung ist seit Februar alles gestoppt. Doch musizieren sollen die Kinder trotzdem, aber an anderen Orten.

Die Elternbeiräte der drei kommunalen Kindertageseinrichtungen regten vor sechs Jahren an, die musikalische Früherziehung in den Räumen der drei gemeindlichen Einrichtungen anzubieten. Nach einer positiven Elternumfrage hat die Musikschule Vaterstetten die entsprechenden Kurse angeboten und durchgeführt. Die Anmeldung und Abrechnung der Kurse erfolgte direkt über die Musikschule.

„Die Erzieher konnten nichts dafür, wenn mal ein Musiklehrer krank war“

Es zeigte sich jedoch bald, dass die Umsetzung in der Praxis nicht unproblematisch war. „Die Eltern machten das pädagogische Personal der Einrichtungen für alle Probleme, wie Ausfall, Verschiebung oder das Bringen der Kinder zu den Kursen verantwortlich“, erklärte Nicole Jung, Leiterin des Hauptamts der Gemeinde Grasbrunn, im Gemeinderat. Die Einrichtungen drängten daher auf eine klare Trennung zwischen der privaten Musikschule und den kommunalen Kitas. „Denn die Erzieher konnten wirklich nichts dafür, wenn mal ein Musiklehrer krank war“, sagte Jung.

Gleichzeitig hat das Landratsamt München das Rathaus informiert, dass Angebote von fremden Anbietern nur innerhalb der Buchungszeit stattfinden dürfen, wenn pädagogisches Personal der Einrichtung dabei ist. Das Angebot muss dabei allen Kindern zugänglich und durch die Elterngebühren abgedeckt sein. Dies bedeutet, dass kein separates Entgelt durch externe Anbieter während der Buchungszeiten erhoben werden darf. Folglich war eine Buchung der Eltern über die Dauer des Musikschulunterrichts und darüber hinaus rechtlich nicht mehr möglich.

Ab in die Bürgerhäuser

„Wir haben in den vergangenen Jahren zwei Mal Elternumfragen durchgeführt und nochmals im Januar 2022 Bemühungen unternommen, möglichst alle Eltern für den Musikschulunterricht zu gewinnen“, berichtete Bürgermeister Klaus Korneder (SPD). Doch nur weniger als ein Viertel der Eltern habe dieser Vorgehensweise zugestimmt, sodass sich der Hauptausschuss im Februar 2022 gegen das Angebot in der Buchungszeit ausgesprochen hat. Seither gibt es keine musikalische Früherziehung mehr in den Kita-Einrichtungen während der regulären Buchungszeiten.

„Wir haben aber ein besonderes Interesse an der musikalischen Förderung unserer Kinder und der Fortführung dieses externen Angebots“, so Korneder. Künftig unterrichten der Kindergarten Honigblume und das Kinderhaus Harthausen die Kinder selbst im Saal des Bürgerhauses in Grasbrunn. „Dieser ist fußläufig vom Kindergarten erreichbar und zentral im Gemeindeteil Grasbrunn gelegen.“ In Neukeferloh sollen die Kinder aus der Kinderwelt laut Korneder im Saal des dortigen Bürgerhauses verlagert werden, und zwar in dem Mehrzweckraum im Erdgeschoss, den die VHS bereits nutzt.

Der Gemeinde entstehen durch Nutzung des Saales im Bürgerhaus Grasbrunn keine wesentlichen Kosten, höchstens für den Strom sowie das Wasser in den Toiletten. In Anwendung der Benutzerentgelte für die Bürgerhäuser könnten Mieten zwischen 8,33 und 12,50 Euro pro Stunde veranschlagt werden. „Die Benutzung der Bürgerhäuser wird jedoch bei der Gewährung der Zuschüsse durch die Gemeinden künftig berücksichtigt“, sagte Korneder.

