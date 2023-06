Rennradfahrer übersieht Mutter mit Kind und stürzt

Von: Anna Liebelt

Der 77-jährige Rennradfahrer musste mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht werden. © picture alliance/dpa | Stefan Puchner (Symbolbild)

Ein 77-jähriger Rennradfahrer fuhr am Sonntag, 18. Juni, auf den Fahrradanhänger einer Radlerin in Grasbrunn auf. Die Frau musste zuvor, wegen einem platten Reifen, am Straßenrand stehen bleiben.

Grasbrunn - Zu einem Fahrradunfall kam es am Sonntag, 18. Juni, in Grasbrunn. Gegen 11.55 Uhr war laut Polizei eine 33-jährige Radfahrerin zusammen mit ihrem Sohn, der in einem Fahrradanhänger saß, auf der Zornedinger Straße in Grasbrunn unterwegs. Wegen eines platten Reifens musste die Münchnerin, die in Richtung Harthausen fuhr, am rechten Fahrbahnrand halten.

Rennradfahrer übersieht Mutter mit Kind

Ein 77-jähriger Rennradfahrer, ebenfalls aus München, übersah die 33-Jährige mit ihrem Sohn, fuhr auf den Fahrradanhänger und überschlug sich. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall am Rücken und musste ins Klinikum Rechts der Isar verbracht werden. Die 33-jährige Mutter und ihr Sohn blieben unverletzt.