Trickdieb klaut Rentnerin bei Spaziergang wertvolle Uhr

Von: Florian Prommer

Die Polizei fahndete nach den Tätern. Erfolglos. © Symbolfoto / dpa

Eine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro hat ein Trickdieb einer Rentnerin bei einem gemeinsamen Spaziergang gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Grasbrunn - Bei einem gemeinsamen Spaziergang in Grasbrunn hat ein Trickdieb einer 80-Jährigen ihre Armbanduhr gestohlen. Die war mehrere Tausend Euro wert. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der unbekannte Dieb und sein Komplize sprachen die Frau am Dienstag gegen 11.30 Uhr in einem Café in der Gartenstraße an und überredeten sie zu einem Spaziergang. Daran nahm dann aber nur einer der beiden Trickbetrüger teil, der andere entfernte sich. Beim Spaziergang zeigte der Mann laut Polizei großes Interesse an der Armbanduhr der Dame, die diese darauf von ihrem Handgelenk nahm und dem Tatverdächtigen zur Begutachtung aushändigte. Als der Mann die Uhr in der Hand hielt, kam der zweite Tatverdächtige mit einem Auto zurück. Der Mann mit der Uhr stieg dem Fahrzeug zu und beide flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen und ihrem Auto (Augsburger Kennzeichen) verlief ohne Erfolg. Die erbeutete Uhr hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat 65 (Trickdiebstahl) übernommen.

Die Täter hat die 80-Jähe wir folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, 180 cm groß, etwa 25 Jahre alt, schlank, sprach hochdeutsch, glatte kurze Haare, schmale Augen, weder Brille noch Bart; bekleidet mit weißer Arbeitshose und weißem T-Shirt mit einem Firmenlogo auf der Brust.

Täter 2: Männlich, 170 cm groß, etwa 25 Jahre alt, dick, sprach hochdeutsch, kurze Haare, rasiert, blaue Augen, weder Brille noch Bart; bekleidet mit weißer Arbeitshose und weißem T-Shirt mit einem Firmenlogo auf der Brust.

Wer hat am Dienstag, 17. Mai, im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gartenstraße/Wasserburger Landstraße/Saarlandstraße/Schwabener Weg etwas beobachtet, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Zeugen wenden sich an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.