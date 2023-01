Viel Spielraum für Investitionen: Das ist in Grasbrunn in diesem Jahr geplant

Von: Bert Brosch

Einer da, weitere folgen: Der erste Mieter ist im Keferloher Gewerbegebiet „Greenpark“ eingezogen, die nächsten folgen in diesem Jahr. Insgesamt benötigt Grasbrunn aber mehr Gewerbeflächen. © bb

Die Gemeinde Grasbrunn steckt ihr Geld 2023 in Straßen, Radwege und Co. Außerdem will sie für mehr Gewerbe und damit mehr Steuereinnahmen sorgen.

Grasbrunn - In Grasbrunn ist Geld für Investitionen da. Der Gesamthaushalt steigt heuer um vier Prozent auf 33,5 Millionen Euro, und die Gemeinde wird trotz der 9,5-Millionen für die Turnhalle bis 2024 schuldenfrei sein. Sie kann neue Projekte ankurbeln: für Straßenbau, den Radschnellweg an der S-Bahn, das Blockheizkraftwerk und für die LED-Umstellung. „Dank unseres auch in diesem Jahr vorsichtigen Haushaltsansatzes stehen wir 2023 finanziell gut da“, sagt Bürgermeister Klaus Korneder (SPD). Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind zwar wegen der unsicheren Wirtschaftslage deutlich niedriger kalkuliert als im Vorjahr, dafür rechnet Kämmerer Sebastian Stüwe mit einer steigenden Einkommenssteuer.

Turnhalle

Die neue Turnhalle blieb mit 9,5 Millionen Euro eine halbe Million unter den geschätzten Kosten. „Alles funktioniert tadellos, wir hatten kaum Nachbesserungen“, sagt Korneder. Nicht mehr zu korrigieren sind allerdings die falschen Entscheidungen der Gemeinderäte vor Baubeginn: Trotz des großen Dachs verzichten sie auf eine PV-Anlage und drehten die Halle auch noch in Ost-West-Richtung. Angesichts der explodierten Energiekosten wäre man heute froh, man könnte nachträglich PV-Elemente installieren und die Halle wäre in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet. Trotz der hohen Investition für die Turnhalle stehen die Schulen zum Beginn des Jahres nur noch bei 390 000 Euro, davon werden heuer 218 000 Euro getilgt, sodass die letzten Schulden in Höhe von 172 000 Euro 2024 abbezahlt werden.

Straßenbau

Der interkommunale Radschnellweg soll zumindest auf Grasbrunner Flur entlang der S-Bahn von Haar bis Vaterstetten gebaut werden. © bb

Mit Hilfe von 1,8 Millionen Euro aus den Rücklagen sind auch in diesem Jahr neue Investitionen möglich: Gut zwei Millionen Euro stehen für Tiefbaumaßnahmen im Haushalt. Davon entfällt die Hälfte auf die Sanierung einer Straße. 60 000 Euro sind für den Gehweg an der Grünlandstraße in Neukeferloh reserviert. Mit über 900 000 Euro will Grasbrunn den Radschnellweg entlang der S-Bahn-Linie bauen, der soll künftig vom Münchner Ostbahnhof bis Ebersberg führen. In diesem Frühjahr soll Baubeginn sein am Haarer Bahnhof, der Weg führt nach Osten bis zur Gemeindegrenze Grasbrunn, immer an der Südseite der Bahnlinie entlang. Grasbrunn wird den gekiesten Feldweg bis zur Brücke über die A 99 verbreitern und teeren, und hinter der Autobahn zwischen dürrem Wald und den Gleisen bis zum Veilchenweg, kurz vor der S-Bahn-Station Vaterstetten, ausbauen.

Gewerbe

In Keferloh ist mit der Allianz-Digitaldruckerei der erste Mieter im Gewerbegebiet „Greenpark“ eingezogen, die nächsten Unternehmen folgen heuer. Bürgermeister Korneder und Kämmerer Stüwe sind sich einig, dass die Gemeinde deutlich mehr Gewerbeflächen benötigt und der Technopark II in Neukeferloh erweitert und attraktiver werden muss. Einige Betriebe und damit Gewerbesteuerzahler sind nämlich ins Umland abgewandert.

Energie

In diesem Jahr will die Gemeinde die kompletten Straßenbeleuchtung auf LED umstellen. Dies war schon für 2022 geplant und kostet Grasbrunn 660 000 Euro, hinzukommen 370 000 Euro an Fördergeldern. Dieser Schritt ist laut Korneder ökologisch wie ökonomisch sinnvoll. Bis zu 70 Prozent der Stromkosten werden so eingespart.



Ebenfalls bereits im vergangenen Jahr geplant war der Neubau eines Blockheizkraftwerks (BHKW) im Keller der Schule. Für rund 800 000 Euro und mit einem ökologischen Nahwärmekonzept sollen das Bürgerhaus Neukeferloh, die neue Turnhalle, die Grundschule, die Kinderwelt und das Hausmeister-Haus beheizt werden. Zudem werden auf fünf kommunalen Dächern PV-Anlagen installiert.





Spätestens im Oktober sollen die Bewohner in Hauptsstraße 1 in Harthausen einziehen sollen. 18 Wohnungen stehen dann für Einheimische zur Verfügung. © bb

Über vier Millionen Euro investiert die Gemeinde in bezahlbaren Wohnraum. Die Bauarbeiten am Wohnhaus in der Hauptstraße 1 in Harthausen mit 18 Wohnungen gehen stetig voran. Es soll spätestens im Oktober 2023 bezugsfertig sein. Das Angebot richtet sich an Gemeindebeschäftigte, aktive Mitglieder der Feuerwehr und Bürger, die seit mindestens zwei Jahren im Ort leben.

