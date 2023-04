Vier Varianten, keine gefällt: Ortsumfahrung vorerst vom Tisch

Entlastung für Ortsmitte

Aus einer Ortsumfahrung von Grasbrunn wird vorerst nichts. Der Gemeinderat konnte sich auf keine der vier vorgestellten Varianten einigen.

Grasbrunn – Mehrfach diskutiert hat der Gemeinderat, vor allem auf Betreiben der Freien Wähler über eine mögliche Umfahrung von Grasbrunn. Vier Varianten standen zur Wahl, letztlich gab es für keine eine Mehrheit. Das Thema Umfahrung ist damit vorläufig vom Tisch.

Noch bevor die Gutachter zu Wort kamen, hatten die Grünen angeregt, grundsätzlich darüber zu sprechen, ob man überhaupt eine Umfahrung brauche und wolle. „Schon jetzt hat das Verkehrsgutachten 19 000 Euro gekostet, weitere Grobplanungen kosten nochmals 30 000 bis 40 000 Euro“, sagte Max Walleitner (Grüne).

Neue Straße würde Ortskern entlasten

Viel Geld, doch dabei bleibt es freilich nicht: Nehme man als Grundlage eine Streckenlänge von einem Kilometer für die Umfahrung, müsse man allein bei den Baukosten mit elf Millionen Euro rechnen – dazu kommt der Erwerb von 8000 Quadratmetern Grund. Dagegen spreche zudem, „dass eine enorme Fläche neu versiegelt würde, mit nachteiligen Folgen für den Wasserhaushalt, die Artenvielfalt und die Natur“, betonte Wallteitner. „Diese Fläche, die jetzt Ackerfläche ist, wäre für die Lebensmittelproduktion verloren.“

Daher forderte Walleitner im Namen der Grünen-Fraktion, sämtliche Umfahrungsplanungen zu stoppen. Johannes Seitner (FW) widersprach, sein Argument: „Uns geht es gar nicht so sehr um eine Umfahrung, sondern vor allem darum, dass das Neubaugebiet nördlich des Grasbrunner Hofs eine zweite Zufahrt erhält.“ Dort entstünden in 16 Häusern 70 Wohnungen, das seien mehrere Hundert Neubürger. Schon jetzt warteten am St.-Ulrich-Platz jeden Morgen an den Bushaltestellen sehr viele Kinder, neben Auto- und Radverkehr – „diese neue Straße um Grasbrunn würde das eben deutlich entspannen“, sagte Seitner.

„Bestimmt noch nicht das Ende der Überlegungen“

Die Gutachter des Unternehmens „gevas, humberger & partner“ gehen von aktuell 6000 bis 8000 Fahrzeugen aus, die das Ortszentrum am St.-Ulrich-Platz täglich passieren. Die kleinste Variante einer Umgehung zwischen der Putzbrunner Straße und dem Kreisverkehr an der M25 würde das Zentrum um bis zu 1700 Fahrzeuge entlasten, die Straße nach Neukeferloh nur um 500. Die zweite Variante östlich entlang der A 99 reduziert den Verkehr in Grasbrunn sowie nach Neukeferloh um 1400 Fahrzeuge. Die dritte Option im Westen der Autobahn verringert die Fahrzeugzahl in Grasbrunn um bis zu 1200, in Richtung Neukeferloh um 1300. Die längste Umgehung, ab der Ekkehartstraße im Süden Grasbrunns und weiter westlich der Autobahn, würde die Zahl der Fahrzeuge in Grasbrunn um bis zu 3200 verringern, nach Neukeferloh um 3300. „Diese lange Umfahrung hat zwar einen großen Effekt, ist aber auch extrem teuer, und wir wissen gar nicht, ob die Grundstückseigentümer überhaupt verkaufen würden“, sagte Bürgermeister Klaus Korneder (SPD). Bei den anderen Varianten sei die Auswirkung auf den Verkehr zu gering. „Durch Zuzüge bei uns und in den Nachbargemeinden wird der Verkehr bis 2035 so stark anwachsen, dass wir davon gar nichts mehr merken“, so Korneder. Zudem würde durch die Umfahrungen der Verkehr nur aus dem Zentrum in andere Straßen verschoben.

Die FW beantragten schließlich die „kleine Variante“ zum Kreisverkehr an der M18. Doch der Gemeinderat lehnte dies mit 9:9 Stimmen ab. „Damit verfolgen wir keine weitere Planung zur Umgehung von Grasbrunn“, stellte Korneder zufrieden fest. Seine Fraktion müsse das Ergebnis akzeptieren, räumte Seitner ein – betonte aber: „Das ist bestimmt noch nicht das Ende der Überlegungen.“

