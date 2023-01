Grasbrunn wird 2024 schuldenfrei sein

Von: Bert Brosch

Teilen

Das neue Gewerbegebiet gegenüber von Gut Keferloh. Mehr Geld für Erzieherinnen © Bert Brosch

Grasbrunn geht es finanziell richtig gut. Zu dem Urteil kam nicht nur Kämmerer Sebastian Stüwe, sondern auch der gesamte Gemeinderat. Stüwe sprach aber auch eine Warnung aus.

Grasbrunn – Das Volumen des Gesamthaushalts der Gemeinde Grasbrunn steigt gegenüber 2022 um 1,2 Millionen Euro auf 33,5 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt – das ist der Kern- oder Pflichthaushalt, aus dem alle Einnahmen und Ausgaben bestritten werden – hat davon einen Anteil von 76 Prozent. Die Einwohnerzahl der Gemeinde ist leicht um 183 Personen gestiegen, stagniert aber seit sechs Jahren im Bereich um 6800.

2022 stattliche 14 Millionen Euro Gewerbesteuer

Kämmerer Sebastian Stüwe geht im Jahr 2023 von Gesamteinnahmen von 25,6 Millionen Euro aus, das sind rund 1,4 Millionen mehr als 2022. Allerdings kalkuliert er wie immer sehr vorsichtig bei der Gewerbesteuer mit nur noch 10,5 Millionen Euro. Im gerade vergangenen Jahr waren es auf Grund von Nachzahlungen und einer gut laufenden Konjunktur rund 14 Millionen Euro.

Steuerquelle sprudelt wohl nicht mehr so stark

Stüwe warnte vor dem Glauben, dass dies so weitergehen werde. Zum einen hätten sich mehrere Gewerbebetriebe in Nachbargemeinden verabschiedet, zum anderen rechnet er mit einem Rückgang des Wirtschaftswachstums wegen Lieferengpässen. Allerdings geht Kämmerer Stüwe auch vom Zuzug eines möglichen großen Steuerzahlers aus. „Wir müssen auf alle Fälle trotz unseres neuen Gewerbegebiets in Keferloh unsere bestehenden Gewerbegebiete attraktiver machen und vor allem neue Flächen ausweisen“, sagte Stüwe. So betrage der Gewerbeflächen-Anteil in Grasbrunn seit dem Jahr 2000 nur 0,8 Prozent, in Haar seien es 1,8 Prozent, in Putzbrunn neun und in Hohenbrunn sogar 12 Prozent.

Gemeinde Grasbrunn musss 9,9 Millionen Euro als Kreisumlage an den Landkreis abführen

Die Einkommenssteuer wird im Jahr 2023 deutlich steigen auf 7,1 Million Euro, ein Anteil von 28 Prozent des Verwaltungshaushalts. Auf Grund der gestiegenen Steuerkraftzahl der Gemeinde erhöht sich aber auch die Kreisumlage 2023 um 622 000 Euro auf 9,9 Millionen Euro,. Geld, das die Gemeinde an den Landkreis abführen muss. „Das bedeutet einen Anstieg in den vergangenen sieben Jahren um über 44 Prozent“, darauf wies Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) hin. Zweitgrößter Ausgabenposten sind die Personalkosten, die sich seit dem Jahr 2010 auf 8,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt haben.

Mehr Geld für Erzieherinnen

Auf die Nachfrage von Karl Humplmair (CSU), wie dies sein könne angesichts einer seit Jahren stagnierenden Einwohnerzahl in Grasbrunn, antwortete Korneder, es sei das Resultat aus einer Tariferhöhung um sechs Prozent, der Arbeitsmarktzulage im Kita-Bereich, der München-Zulage sowie fünf neuen Stellen. „Wir alle sind uns doch einig, dass Erzieher innen und Erzieher mehr verdienen sollen. Das haben wir umsetzt, das kostet eben“, sagte Korneder. Auch die von allen Fraktionen befürwortete Errichtung eines Waldkindergartens sei mit mehr Personalaufwand verbunden.

Größte Investitionen: eine Million Euro für den Straßenbau, 900.000 Euro für Radweg entlang der S-Bahn

Stüwe erläuterte, dass man 218 000 Euro zum Vermögenshaushalt zuführen werde. Aus den Rücklagen von rund 14,8 Millionen Euro wolle er für 2023 1,8 Millionen entnehmen. Größte Investitionen sind rund eine Million Euro für den Straßenbau, 900 000 Euro für den Radweg entlang der S-Bahn, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Ersatzbeschaffungen bei der Feuerwehr sowie Planungen für einen Erweiterungsbau an der Grundschule, um eine Ganztagsbetreuung einzurichten. „Wenn alles normal läuft, sind wir 2024 schuldenfrei“, stellte Stüwe zufrieden fest.