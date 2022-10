Futtermittel verloren: Fahr- wird zur Rutschbahn

Von: Stefan Weinzierl

Mit 9000 Liter Wasser reinigten die Feuerwehrkameraden aus Harthausen die Fahrbahn der Staatsstraße. © FFW

Verschüttetes Futtermittel hat die Freiwillige Feuerwehr Harthausen auf Trab gehalten. Denn der auf der Straße verlorene Biertreber verwandelte die Fahr- in eine Rutschbahn.

Grasbrunn - Die Brandhelfer waren am Mittwoch gegen 20 Uhr alarmiert worden, dass die Fahrbahn der Staatsstraße 2079 beim neuen Kreisverkehr auf einer Länge von rund 150 Metern verunreinigt ist. An beschriebener Stelle fanden die Einsatzkräfte Futtermittel, das wohl ein Fahrzeug verloren hatte und jetzt die Fahr- in eine Rutschbahn verwandelte.

Genauer gesagt handelte es sich um Biertreber, ein bei der Bierherstellung anfallender Rückstand des Braumalzes, das zum Beispiel an Kühe verfüttert wird. Außerdem war die Erde in der Insel des Kreisverkehrs beschädigt worden. Dort entdeckten die Brandhelfer tiefe Reifenspuren.

Verursacher ist unbekannt

Der Verursacher der Sauerei hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Feuerwehr geht aufgrund der Reifenspuren davon aus, dass es sich um einen schweren Lkw gehandelt hat.

Die Einsatzkräfte unter der Leitung des Kommandanten Georg Schachtner führten zuerst mit dem Besen eine Grobreinigung durch. Danach wurde die Straße mit 9000 Liter Wasser abgespritzt. Für die Dauer der Reinigung musste der Kreisel halbseitig gesperrt werden.

