Weg war er: Burschenvereine klauen Taufkirchner Maibaum

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Gemeinsamer Coup der Burschen aus Harthausen und Putzbrunn: Fünf Stunden dauerte der Transport von Taufkirchen nach Harthausen. © Wolfgang Mende

Dieser gemeinsame Coup der Harthauser und Putzbrunner Burschenvereine hat sich wirklich gelohnt: Am Ostersonntag in den Morgenstunden entwendeten sie den unbewachten Maibaum der Taufkirchner Burschen. Bei der Auslöse haben sich die Taufkirchner aber nicht lumpen lassen.

Taufkirchen/Harthausen/Putzbrunn - Fünf Stunden dauerte die Fahrt nach Harthausen. Wegen des Osterverkehrs wurde der Maibaum zum großen Teil auf einer Strecke durch den Höhenkirchner Forst gekarrt. Die Feuerwehren der beiden Orte waren für die Verkehrssicherheit des Maibaum-Transports zuständig.

Der erfolgreiche Maibaumdiebstahl sprach sich schnell in Harthausen herum und so trafen sich einige Bürger, um die Burschen hochleben zu lassen. © Wolfgang Mende

Großer Jubel auf dem Dorfplatz

Am Dorfplatz in Harthausen angekommen, nahm der Vorsitzende der Harthauser Burschen, Mathias Friesinger, gleich den Meterstab zu Hand, um den Baum auszumessen. Die 33 Meter Länge waren unter anderem die Grundlage für die Verhandlungen mit den Taufkichnern um die Auslöse. Der erfolgreiche Maibaumdiebstahl sprach sich schnell in Harthausen herum und so trafen sich einige Bürger, um die Burschen hochleben zu lassen.

Auslöse ausgehandelt

Bis zum Ende der Verhandlungen lagerte die Beute beim Burschenverein Putzbrunn. Doch schon am Abend hatten die Langfinger aus Putzbrunn und Harthausen den Maibaum wieder nach Taufkirchen zurück gebracht – nach erfolgreichen Verhandlungen. „Die Taufkirchner haben sich nicht lumpen lassen“, betont Friesinger. Für die Herausgabe der Beute erhalten die Diebe 400 Liter Bier und 100 Brotzeiten.