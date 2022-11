Immer wieder Beschwerden: Biotopfläche am Technopark wird aufgelöst

Von: Bert Brosch

Das Biotop im Garchinger Technopark wird aufgelöst. Es bietet Amphibien zu wenig Lebensraum. © Bert Brosch

Der Umgang mit dem Biotop nahe dem Technopark in Grasbrunn lässt mehr als zu wünschen übrig. Jetzt zieht die Gemeinde die Konsequenzen.

Grasbrunn – Seit Jahren gibt es immer wieder Beschwerden zu der als Biotop angelegten Fläche beim Abgang der Brücke über die Bundesstraße B 304 zum Technopark in Grasbrunn. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, die Biotopfläche aufzulösen.

Laut Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) wird die Fläche, insbesondere im Wasserbereich, fortwährend vermüllt. Hinzu komme, dass durch herabfallendes Laub und Äste die Wasserfläche verlandet und nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand durch den Bauhof intakt gehalten werden kann. „Bei dieser Fläche handelt es sich nicht um eine festgelegte Ausgleichsfläche der Gemeinde. Insofern besteht grundsätzlich keine Verpflichtung, die Biotopfläche als solche zu erhalten“, so Korneder.

Landschaftspflegeverband beteiligt

Um abzuklären, welche Schutzmaßnahmen die Gemeinde für die Fläche ergreifen könnte, hat sie den Landschaftspflegeverband hinzugezogen. Von dort kam die Information, dass das Biotop laufend von Unrat, Laub und Ästen befreit werden muss. Durch die Pflanzung von Schilf im Hangbereich könnte Unrat und ein übermäßiger Nährstoffeintrag durch Geäst aufgehalten werden. Jedoch würde so die Pflege der Fläche weiter erschwert. Außerdem bestünde die Möglichkeit, durch das Setzen eines Zauns oder durch das Ablegen von Totholz Müllverwehungen einzuschränken. Auch diese Maßnahme wäre mit mehr regelmäßigem Pflegeaufwand des Bauhofs verbunden.

Bislang mit Maßnahmen wenig Erfolg

Ein Hinweisschild, dass es sich bei der Fläche um ein Biotop handle und deshalb besonders zu schützen sei, verspreche nach dem Dafürhalten des Landschaftspflegeverbandes wenig Erfolg. „Der Verband räumt auch ein, dass das Biotop für Amphibien nur sehr bedingt geeignet ist. Das liege zum einen an der isolierten Lage zwischen der Bundesstraße B 304 und dem Technopark und dem damit verbundenen eingeschränkten Populationsaustausch. Zum anderen werde die Fläche durch die vorhandenen Bäume und Sträucher im Sommer zu stark verschattet“, führte Korneder aus.

Bund Naturschutz findet Auflösung in Ordnung

Er hat auch mit Vertretern der Ortsgruppe des Bund Naturschutz gesprochen. Demnach mache ein Biotop an dieser Stelle keinen Sinn, die Auflösung wäre in Ordnung. „Der BN würde eher eine Fläche am Wertstoffhof in der Leonhard-Stadler-Straße bevorzugen, doch dieses Gelände steht noch nicht zur Verfügung“ sagte Korneder. Das von der Verwaltung vorgeschlagene Anlegen einer Ersatzfläche an der gemeindlichen Streuobstwiese im Südosten Neukeferlohs hinter dem Waldspielplatz halten die Vertreter des Bund Naturschutz derzeit für nicht sinnvoll, da in diesem Bereich kein Bedarf für einen Populationsaustausch für Amphibien bestehe.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, das Biotop „Am Weichselgarten“ aufzulösen.