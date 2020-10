Innenminister bei Kontrolle an A99: Zahl der Toten durch Lkw-Unfälle „einfach zu hoch“

An der Kontrollstation an der A99 lotst einer der Polizisten einen litauischen Laster auf die Waage, um diesen Achse für Achse zu vermessen (l.).

Europaweite Aktion

von Bert Brosch schließen

Bei Kontrollen in ganz Europa sind gestern Laster inspiziert worden. Denn die Zahl der Toten, erläuterte Innenminister Herrmann an der Station an der A99, sind auch in Bayern „einfach zu hoch“.