Puristisches Schmuckstück: Kirche St. Ägidius blickt auf bewegte 850 Jahre zurück

Von: Sabina Brosch

Teilen

Mit Spenden hat der Förderverein die Kirche St. Ägidius restauriert. Das Gotteshaus hat über die Stilepochen und Jahrhunderte hinweg etliche Wandlungen erlebt. © sab

Die Kirche St. Ägidius in Keferloh wurde vor 850 Jahren erbaut. Über die Jahre und Epochen hinweg hat sie sich oft gewandelt. Ein Blick zurück.

Keferloh – Die Kirche St. Ägidius, ein besonders schönes Kleinod in Keferloh, besticht durch Schlichtheit und Raumgewalt. In ihrer 850-jährigen Geschichte hat die zweitälteste noch existierende romanische Kirche der Erzdiözese München-Freising zahlreiche stilistische Wandlungen durchlaufen. Um das puristische Schmuckstück nach all dieser Zeit zu erhalten, kümmert sich seit 20 Jahren ein Förderverein.

Die Kirche steht am Ortsrand von Keferloh, einst an einer wichtigen Kreuzung an der Salzstraße von Schäftlarn über Föhring zum Freisinger Bischofssitz. Unter dem Schäftlarner Probst Heinrich wurde St. Ägidius zwischen 1170 und 1173 als romanische Kirche aus Tuffsteinquader erbeut. 10,40 Meter breit, 20,80 Meter lang. Geweiht hat sie 1173 der Freisinger Bischof Adalbert. Östlich wird sie flankiert von einer Apsis mit Halbkuppel, die wiederum ziert eine Wandmalerei, die Christus in der Mandorla zeigt, umringt von den Aposteln.

Die Apsis ziert eine Wandmalerei aus dem 12. Jahrhundert, auf der Jesus Christus umgeben ist von seinen Aposteln. © sab

Im frühen 16. und 17. Jahrhundert wurde während der Gotik der quadratische Westturm erhöht und mit Spitzbogen versehen, im Barock die kleinen romanischen Fenster des Hauptraums zugemauert und große Fenster in die Außenwände gebrochen. Es gab eine Doppelempore, Kanzel sowie einen Hauptaltar und zwei Seitenaltäre.

Nach der Säkularisation 1804 gehörte die Kirche den beiden Bauernhöfen „Baur“ und „Schweinhammer“ je zur Hälfte. In den Erhalt der Kirche wurde in dieser Zeit jedoch nur wenig Zeit und Geld investiert. Schon im Jahr 1817 soll sich die Kirche in einem schlechten Zustand befunden haben, erst 1884 kümmerte man sich wieder um die Kirche. Man entdeckte bei Bauarbeiten per Zufall die romanischen Wandmalereien und legte sie frei.

Puristische Schlichtheit zieht Besucher in den Bann

Übereignet an das Ordinariat und die Putzbrunner Kirchenstiftung, erfolgte die Reromanisierung: Die barocke Inneneinrichtung mit Kanzel, Altären und Figuren wurde komplett entfernt, ein glasierter Ziegelboden verlegt und eine Holzdecke eingezogen. Aus einer üppig dekorierten, typisch bayerisch-barocken Kirche wurde ein schlichter, ja fast kahler, großer Raum. Erhalten blieb die Wandmalerei in der Apsis, Christus trohnend auf einem Regenbogen, über ihm die Heilig-Geist-Taube schwebend. Die Kirche wurde damals nur noch selten benutzt. Und so nagte der Zahn der Zeit an ihr. Der Putz schützte das Mauerwerk nicht mehr, es wurde feucht, Salz und Algen an den Wänden machten sich breit.

Betritt man heute die Kirche, ist es die puristische Schlichtheit, die den Besucher in den Bann zieht. Es fehlen jegliche Buntheit, goldene Ornamente, Prunk und Pomp wie man es oft aus Kirchen kennt. Dafür entschädigt die ungemeine Raumgewalt. Einzig das goldene Scheibenkreuz verleiht der Kirche einen Glanz, lässt jedoch gleichzeitig den zarten Wandmalereien ihren Raum.

Das Scheibenkreuz ist gestaltet aus Quadern, die sich in der Kirche wiederfinden. © sab

In einer kleinen Nische in etwa zwei Metern Höhe steht der Namensgeber, eine ebenfalls schlichte Holzfigur des St. Ägidius. Zwei weitere Figuren, Maria und Dionysius, die aus dem späten 15. Jahrhundert stammen dürften und über 65 Jahre verschollen waren, sollen noch folgen. „Sie werden noch restauriert“, erklärt Anton Grenzebach, Vorsitzender des Fördervereins Kirche St. Ägidius. Ein Dutzend Privatpersonen setzte sich mit der Vereinsgründung im Jahr 2003 zum Ziel, die Kirche, die in den acht Jahrhunderten in mehrere Stil-Epochen umgewandelt wurde, vor dem Verfall zu bewahren und vor allem auch wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

In drei Bauabschnitten wurde die Kirche trockengelegt, der Glockenturm und Dachstuhl renoviert, die Glocken gereinigt, ein neuer Boden gelegt und die Sakristei neu gebaut. Dass der Kirchenschatz aus dem 15. und 16. Jahrhundert erworben und restauriert werden konnte ist ein wesentlicher Verdienst der damaligen Vorsitzenden und Gründerin des Vereins, Roswitha Riess. Sie wurde für ihr Engagement zum Erhalt von St. Ägidius mit der Bezirksmedaille des Bezirks Oberbayern geehrt und ausgezeichnet.

Namenspatron: St. Ägidius als Statue. © sab

Um die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen, sammelt der Förderverein Spenden, organisiert Lesungen oder Konzerte, um den Erhalt und Unterhalt der Kirche bemüht. Über eine Million Euro hat der Verein seit seinem Bestehen zusammengebracht. Diese Summe ermöglichte die Renovierung von St. Ägidius inklusive der Skulpturen und liturgischen Geräte.

Am Sonntag, 3. September, wird in St. Ägidius ausgiebig gefeiert: das 850-jähriges Bestehen der Kirche und 20 Jahre Förderverein sowie die Fertigstellung und Einweihung der Kirche vor zehn Jahren. Den Festgottesdienst um 10 Uhr zelebriert Prälat Domkapitular Josef Obermaier. Der Grasbrunner Dreigsang und die Kapelle „Mia sans“ unter der Leitung von Richard Stenz begleiten den Gottesdienst musikalisch.

St. Ägidius: Einer von 14 Nothelfern St. Ägidius gehört zu den vierzehn Nothelfern, eine Gruppe von elf männlichen und drei weiblichen Heiligen, die zwischen dem zweiten und vierten Jahrhundert lebten. Sie gelten in der katholischen Kirche als Schutzheilige. Ägidius, Helfer bei der Beichte und der stillenden Mütter, ist dafür bekannt, dass er die Schwächsten der Gesellschaft beschützt, wie Obdachlose und Kranke. Sein Schutz wird auch in Fällen von Krebs, Pest und Lepra angerufen. Außerdem werden seine Gebete oft verwendet, um die seelische Not und Verlassenheit von Menschen zu bekämpfen.

Sein Gedenktag ist der 1. September, der St. Gilgentag. Um 660 v. Chr. in Griechenland geboren, lebte er als Einsiedler in einer Höhle an der Mündung der Rhone. Einer Legende zufolge wurde er von einer Hirschkuh mit ihrer Milch gefüttert, als er während eines Jagdausflugs des Westgotenkönigs Wamba von einem Pfeil getroffen wurde.

Weitere Nachrichten aus Grasbrunn und dem Landkreis München finden Sie hier.