Keferloher Montag: Ministerpräsident Markus Söder kommt als Festredner

Von: Bert Brosch

Die Keferloher Freunde freuen sich nach drei Jahren Pause wieder auf einen zünftigen Keferloher Montag: (v.l.) Charly Trautmann, Thomas Grupp, Albert Ostler, Johannes Bussjäger mit seinen beiden Söhnen, Anton Stürzer, Klaus Rieger und Hans Loidl. © bb

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird beim Keferloher Montag am 4. September die Festrede im Zelt halten.

Grasbrunn – Drei Jahre gab es keinen „Bauernfeiertag“, wie der erste Montag im September genannt wird. In diesem Jahr haben die 21 „Keferloher Freunde“ am 4. September wieder einen Festwirt, Ochsenschätzen, Pflüge-Vorführungen und Bauernmarkt organisiert. Und Ministerpräsident Markus Söder als Festredner. Da kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen, möchte man meinen.

Aus der Festrede Hubert Aiwangers wurde nichts

„Zwei Jahre stoppte uns Corona, im vergangenen Jahr hatten wir alles fertig mit dem Festredner Hubert Aiwanger – dann teilte uns der Wirt zwei Wochen vor dem Termin mit, dass er kein Personal hat“, berichtet Charly Trautmann, Schriftführer der Keferloher Freunde.

Die 21 Männer und Frauen organisieren den Keferloher Montag, der in der Tradition des seit dem Jahr 955 abgehaltenen „Keferloher Markts“ steht. Der Keferloher Montag war das größte Bierfest in Bayern, erst mit dem Aufkommen des Oktoberfests in München 1810 versank der Markt in einen Dornröschenschlaf. „Vor 30 Jahren war der Keferloher Montag fast tot, wir haben ihn wieder zum Leben erweckt“, sagt der langjährige Freunde-Vorsitzende Klaus Rieger.

Wiesnwirt Lorenz Stiftl packt es an

Heute führt Johannes Bussjäger den Verein. „In diesem Jahr ist es uns gelungen, mit dem erfahrenen Wiesnwirt Lorenz Stiftl, der uns schon mehrfach ausgeholfen hat, einen super Wirt mit ausreichend Personal zu engagieren“, sagt Bussjäger.

Das früher übliche Wett-Pflügen, Jahrzehnte lang Pflichtprogramm in den Landwirtschafts-Berufsschulen, gibt es dort nicht mehr. „Also haben wir historische Pflüge-Vorführungen“, sagt Anton Stürzer, der Bauern-Obmann im Landkreis München ist. Selbst das traditionelle Schätzen eines Stiers war mit einigen Schwierigkeiten verbunden. „Früher gab es in der Besamungsstation Grub Stiere in allen Alters- und Gewichtsklassen. Seit einigen Jahren haben die nur noch Jungstiere, die bringen nicht das Gewicht, das wir zum Schätzen brauchen – alte Stiere gibt es dort nicht mehr“, berichtet Thomas Grupp, der die Besamungsstation bis vor ein paar Jahren leitete. „Dann hatten wir einen Landwirt, der wollte uns einen großen, schweren Ochsen bringen, doch er zog sein Angebot kurzfristig zurück, weil er Probleme mit seinem Veterinär hat“, sagt Trautmann.

Landwirtschaftliche Aussteller oder Produkte

Kurzfristig sprang ein anderer Bekannter ein und half mit: „Der ehemalige Wiesenwirt Sepp Krätz bringt uns einen schwarzen Ochsen seiner Wagyu-Herde – das passt“, sagt Thomas Grupp. Daneben gibt es noch Goaßlschnoiza und Schuhplattler, eine Greifvogelschau und einen Bauernmarkt mit 20 Ausstellern. „Wir achten darauf, dass es landwirtschaftliche Aussteller oder Produkte sind – keine vietnamesischen Gürtel oder Socken“, betont Hans Loidl, der für den Markt zuständig ist. Im Festzelt spielt die Haarer Blasmusik auf.

Aufwand und Papier-Dschungel

„Um das alles genehmigt zu bekommen, vom Zelt über den Ausschank, die Vorführungen, Parkplätze, Security, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Polizei und vieles mehr ist ein unglaublicher Aufwand und Papier-Dschungel notwendig. Da sitzen wir Wochen dran, um alles auszufüllen“, sagt Freunde-Vorstand Albert Ostler. „Dann kommt noch der Strukturwandel in der Landwirtschaft dazu“, sagt Anton Stürzer. „Früher gab es fast 2000 Landwirte rund um München, heute sind es noch 500. Da müssen wir schon etwas bieten, um das Festzelt mit 1500 Leuten vollzubekommen. Dafür ist Markus Söder eben ideal.“ Sie seien prinzipiell „ein unpolitischer Verein“, sagt Albert Ostler ganz offen. „Aber der Ministerpräsident, der passt eben zum Bauernmontag perfekt dazu.“