Klimaschutzkonzept in Grasbrunn: und Bundesstraße verhageln die Vergleichswerte

Von: Bert Brosch

Photovoltaik ist hier nicht möglich: Der Gemeinderat hat sich vor dem Bau auf der neuen Turnhalle dagegen entschieden und die Halle nach Norden gedreht. © Bert Brosch

Grasbrunn hat viel auf den Weg gebracht, um ressourcenschonend mit der Natur umzugehen. Weitere Maßnahmen sind in der Pipeline.

Grasbrunn – 118 Seiten dick ist das Klimaschutzkonzept, das Johanna Schmidt mit dem Rosenheimer „Institut für nachhaltige Energieversorgung“ (INEV) erstellt hat. 18 konkrete Projekte als Maßnahmen für die kommenden Jahre erarbeitete die Klimaschutzmanagerin.

Grasbrunn hat laut Schmidt einiges unternommen: auf einigen Gemeindeliegenschaften PV-Anlagen installiert, Radwege gebaut und E-Ladesäulen für Autos, E-Bikes für Mitarbeiter angeschafft oder E-Fahrzeuge. Bis 2021 zahlte die Gemeinde Elektro-Abwrackprämien, sie plant eine kommunale PV-Anlage an der A 99, heizt in Harthausen mit Hackschnitzeln und stellt erste Straßenlampen auf LED um. Aber es gebe noch viel zu tun.

Wieso so viel Diesel und Benzin?

So werden vom Jahres-Energieverbrauch in Grasbrunn von 316 500 MWh über 62 Prozent aus Diesel und Benin gedeckt, Strom macht acht Prozent und Biomasse vier Prozent aus. „Dieser Wert wird dadurch verfälscht, dass die stark befahrene Autobahn A 99 und die Bundesstraße B 304 durch das Gemeindegebiet führen und die hohen Emissionsbelastungen, für die wir nichts können, uns angelastet werden“, sagte Schmidt. Durch diesen hohen Wert schneidet die Gemeinde mit 14,1 Tonnen CO2 pro Jahr und Einwohner im Vergleich zum Bund mit 8,1 Tonnen sehr schlecht ab. Betrachtet man nur private Haushalte, sieht das mit 1,5 Tonnen CO2 im Vergleich zu 2,2 Tonnen in Deutschland gut aus. „Ganz schwach ist jedoch der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch mit nur sieben Prozent im Vergleich zu bundesweit 42 Prozent.“

Mehr Sonnenenergie nutzen

Ihre Vorschläge zur Verbesserung reichen von Schulungen für Hausmeister bis zu klimafreundlichen Alternativen bei Neubauprojekten. Die Sonnenenergie sollte stärker auf Dächern und Freiflächen genutzt werden, die Straßenbeleuchtung ist erst zu 18 Prozent auf LED umgestellt. Kommunale Gebäude müssen energetisch saniert werden, die Windkraft deutlich erhöht werden. „Der Fahrradverkehr und die E-Mobilität müssen ausgebaut, Grasbrunner Hausbesitzer bei Sanierungen unterstützt werden“, forderte Schmidt.

Bürgermeister Klaus Korneder (SPD): „Wir sind dran, etwa an den PV-Anlagen oder LEDs, bei Windkraft müssen wir die möglichen Standorte des kommunalen Planungsverbandes abwarten.“ Max Walleitner (Grüne) fragte nach, ob die Problematik der Vergangenheit bei den Windkraftanlagen mit der Flugsicherheit nun nicht mehr bestehe. „Dazu haben wir noch keine Information“, sagte Korneder. Hannes Bussjäger (FW) brachte die Geothermie ins Spiel. „Da haben wir vor Jahren schon umfangreiche Daten dazu erhoben, die sollten wir auch nutzen.“