Landkreis stärkt Gemeinden den Rücken: Kreisumlage bleibt stabil

4,5 Millionen Euro hat die Corona-Krise den Landkreis bisher gekostet. Doch das ist erst der Anfang.

Die Krise und ihre Folgen werden den Landkreis und seine 29 Gemeinden über Jahre beschäftigen. „Wir müssen uns auf eine lange Zeit einrichten, die deutlich anders läuft, als wir es gewohnt sind.“ Was Landrat Christoph Göbel (CSU) am Montag im Kreisausschuss zwischen den Zeilen anklingen ließ, ist im Grunde jedem Anwesendem klar: Die Krise wird Opfer verlangen, nicht jede geplante Maßnahme wird sich umsetzen lassen. Wie hoch der Schaden ausfällt, um wie viele Löcher der Gürtel tatsächlich enger geschnallt werden muss, steht dabei noch längst nicht fest. „Das sind so viele Unbekannte, mit denen wir rechnen müssen“, ließ Kreiskämmerer Markus Kasper die Fraktionen wissen.

Keine ernsthafte Bedrohung

Das zu erwartende Ausmaß der Corona-bedingten Belastungen zeichnet Kasper am Beispiel des ÖPNV ab. „Da können wir ganz schnell mit einem zweistelligen Millionenbetrag dabei sein“, warnt Kasper noch immer einigermaßen unbestimmt vor „ganz massiven Kosten.“ Immerhin: Die gegenwärtig in etwa zu erwartenden Belastungen stellen wohl keine ernsthafte Bedrohung für den Landkreis München dar: „Aktueller Stand ist, dass der Haushalt das verkraften kann.“ Die Kreisumlage soll in jedem Fall stabil bei 48 Punkten gehalten werden. Der Versuchung, dem Haushalt auf unkomplizierte Art frisches Geld zu verschaffen, widersteht der Kämmerer. In Zeiten, da es darauf ankommen wird, krisengeschüttelten Gemeinden den Rücken zu stärken, würde eine Erhöhung der Umlage ein falsches Zeichen setzen. Was den Schaden durch Corona betrifft, hofft Kasper bis zur Juli-Sitzung des Kreistags konkretere Zahlen liefern zu können. Fest steht schon jetzt, dass der Haushalt für 2021 unter dem Zeichen der Krise stehen wird.

Projektgruppe beschäftigt sich mit Auswirkungen der Krise

Landrat Christoph Göbel teilte mit, eine Projektgruppe installiert zu haben, die sich mit den Auswirkungen der Krise, insbesondere den Folgen für die Gemeinden befassen soll. Auswirkungen, „die mit Sicherheit noch kommen“, sagte Landrat Göbel.

Wenn etwa absehbar ist, wie sich Einbrüche bei den Steuereinnahmen auf die Umlagekraft auswirken. Die bisher bestätigten, unmittelbaren Kosten der Krise über 4,5 Millionen Euro fallen bei einem Haushaltsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro kaum ins Gewicht. Das Geld floss in Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel. Gerade in besonders gefährdeten Senioren- und Pflegeheimen beklagte Göbel für den Beginn der Krise einen „eklatanten Mangel“. Das Problem scheint ausgeräumt.

Lage in Heimen derzeit konstant

„Momentan ist die Lage einigermaßen konstant.“ Patienten und Pflegepersonal sind mit Schutzkleidung versorgt. Die Lage scheint im Griff. Für wirklich seriöse Wasserstandsmeldungen würde Göbel gern auf Corona-Tests zurückgreifen. Doch weder der Freistaat noch die Kassen sind bereit, derlei umfassende Tests ohne konkreten Ansteckungsverdacht zu finanzieren. Der Kreisausschuss gab die nötigen Mittel über 182 000 Euro frei. In Absprache mit dem Versorgungsarzt darf das Landratsamt bei Bedarf Patienten und Pflegepersonal auf Corona testen.