Die Zukunftshoffnung: Der Kandidat der FW im Stimmkreis Süd

Von: Anna Liebelt

„Die Dinge sollen einfacher, leicht verständlich und umsetzbar sein“: Johannes Seitner (35) über seinen Politik-Ansatz. © ali

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Johannes Seitner aus Grasbrunn als Kandidat für die FW im Stimmkreis München-Land Süd an. Er plädiert dafür, bei der Energiewende nicht nur auf ein Pferd zu setzen.

Grasbrunn – Mit Johannes Seitner stellen die Freien Wähler ein junges Gesicht für die Landtagswahl im Herbst. Der 35-jährige Grasbrunner, der im Stimmkreis München-Land Süd kandidiert, ist jedoch alles andere als unerfahren. Bereits seit neun Jahren sitzt Seitner im Gemeinderat in Grasbrunn. 2020 kandidierte er sogar als Bürgermeister. Die Aufstellung zum Landtagskandidaten traf ihn dennoch unerwartet. „Ich habe zwar gesagt, dass ich es mir vorstellen könnte, aber es kam doch sehr überraschend“, sagt er.

Für Außenstehende mag es schon fast so scheinen, als sei dem 35-Jährigen die politische Karriere einfach so zugeflogen. Doch die ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden: Schon früh kam Seitner familiär bedingt – sein Onkel ist Gründungsmitglied der Freien Wähler Grasbrunn – mit dem politischen Geschehen in Kontakt. Besonders der freundschaftliche Umgang und die Bodenständigkeit der FW gefielen dem jungen Studenten. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen und um nach seinem Studium in Kufstein wieder im heimischen Grasbrunn Fuß zu fassen, ließ er sich 2014 für den Gemeinderat aufstellen. „Ich hatte aber nicht geplant, wirklich reinzukommen“, betont Seitner. Doch seine Erfahrung in der Energiebranche und sein pragmatischer, lösungsorientierter Ansatz haben die Wähler offensichtlich überzeugt. „Ich will Sachen nicht verkomplizieren. Die Dinge sollen einfacher, leicht verständlich und umsetzbar sein“, sagt der 35-Jährige, der im Anzug zum Interview im Café erscheint.

Energiewende: „Dürfen uns nicht nur auf eine Lösung festlegen.“

So möchte Seitner auch im Landtag die Themen angehen. Besonders im Energiebereich sieht er seine Stärke. Seit über zehn Jahren ist er schon in der Energiebranche tätig. Bis vor Kurzem arbeitete er bei Montana Energie in Grünwald. Er weiß daher, wie komplex das Themen Energiewende ist. Ein Beispiel: Der Widerspruch zwischen dem Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen und der Förderung der Landwirtschaft. Gerade in landwirtschaftlich unattraktiven Flächen, wie Kiesgruben, sieht Seitner ideale Standorte für PV-Anlagen. „Ich will die Felder nicht zubauen, sondern nur dort Anlagen errichten, wo es auch Sinn macht“, erklärt er. Nachhaltige Energiegewinnung gehe aber auch über andere Wege. Konkret: Geothermie, Fernwärme, Biogas oder Hackschnitzel. „Wir dürfen uns nicht nur auf eine Lösung festlegen.“

Ganz zufrieden ist der 35-Jährige dementsprechend nicht mit dem von Vizekanzler Habeck vorgeschlagenen Gebäudeenergiegesetz. „Die Art und Weise, wie der Gesetzentwurf kommuniziert wurde, hat für viel Verunsicherung bei den Menschen geführt“, betont er. Denn gerade im ländlichen Raum können Privatpersonen oftmals keine energetische Grundsanierung ihres Hauses finanzieren. „Vielerorts haben die Leute wegen eines zu kleinen Gartens oder eines niedrigen Grundwasserspiegels auch gar keine Möglichkeit für eine Wärmepumpe.“ Staatliche Unterstützung sei daher gerade im ländlichen Raum von Nöten.

Kritik an Erbschaftssteuer

Ansprechen möchte Seitner zudem Themen, mit denen die Menschen alltäglich zu kämpfen haben. Sei es der Ausbau des Nahverkehrs oder eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung. „Das dauert alles viel zu lange. Wir sollten da mehr dahinter sein“, fordert er. Ebenso kritisch sieht Seitner die Schenkungs- und Erbschaftssteuer. „Es ist etwas, das mich persönlich betrifft, da mein Vater letztes Jahr unerwartet gestorben ist“, berichtet er sichtlich bedrückt. Umso nervenaufreibender sei der mit dem Erbe einhergehende „Papierkram“, nicht zu sprechen von den niedrigen Freibeträgen. „Seit 2009 sind die nicht mehr angehoben worden, die Grundstückspreise steigen aber weiterhin“, bemängelt Seitner.

Im Maximilianeum würde er somit einiges angehen wollen. Doch die Chancen auf einen Sitz sieht Seitner, der auf Listenplatz 31 liegt, realistisch. „Es gibt Kandidaten, denen traue ich es eher zu in den Landtag zu kommen, als mir selbst“, resümiert er. Deshalb möchte der 35-Jährige den Wahlkampf vielmehr dafür nutzen, um 2028, wenn Bayern wieder wählt, richtig anpacken zu können. „Durch die Wahl jetzt kann ich schon ein gutes Netzwerk aufbauen“, sagt Seitner, der erst vor Kurzem geheiratet hat.

Auch wenn der Grasbrunner heuer noch nicht in den Landtag einziehen sollte, die Freien Wähler im Landkreis setzen längerfristig auf ihn. Das lässt zumindest Kreisvorsitzender Otto Bußjäger verlauten: „Ich bin unheimlich froh, dass wir mit dem Johannes einen so jungen und fachlich kompetenten Kandidaten gewonnen haben. Er bringt hervorragende Perspektiven für die Zukunft mit.“ Für Seitner ist die Wahl im Herbst somit ein erster Anlauf, um in der Landespolitik Wurzeln schlagen zu können.

