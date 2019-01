Amtsgericht verurteilt Winterdienst zu Schmerzensgeld

Es passt zur Wetterlage: Das Amtsgericht München hat einer Frau, die in Neukeferloh auf einer Eisplatte ausgerutscht ist und sich den rechten Mittelfinger gebrochen hat, Schmerzensgeld zuerkannt.

Grasbrunn – Kein Pardon gibt das Amtsgericht München einem Vaterstettener Winterdienst. Er hat nicht für eine eisfreie Straße gesorgt. Ein Versäumnis, das einer Grasbrunnerin einen gebrochen Mittelfinger einbrachte. Der Räumdienst muss für die Kosten und Folgeschäden nun aufkommen.

Die Straßen waren frei von Schnee, das Radeln zum Supermarkt in Neukeferloh für die 54-jährige Klägerin morgens um acht Uhr am 3. März 2015 kein Problem. In der Nacht einsetzender Regen jedoch und Temperaturen von nur knapp über null Grad führten zu einer tückischen Eisplatte am Fahrradabstellplatz vor einem Supermarkt. Die Grasbrunnerin stürzte und brach sich den Mittelfinger der rechten Hand. Fraktur und Kapselriss bereiten ihr bis heute Probleme. Trotz sechs Wochen Ruhigstellung und 50 Stunden ergotherapeutischer Behandlung ist die Hand nicht voll funktionsfähig: Ein einfacher Händedruck bereitet Schmerzen, eine Flasche zu öffnen große Schwierigkeiten, ebenso das Ballen einer Faust. 3000 Euro Schmerzensgeld und die Übernahme der Folgekosten forderte sie vom Winterdienst-Unternehmen ein.

Erhöhte Sorgfaltspflicht

Das Münchner Amtsgericht gab ihr Recht, denn gerade ein gewerblich beauftragtes Unternehmen muss Kontrollen durchführen und gegebenenfalls streuen, eine „erhöhte Sorgfaltsplicht“ sei gegeben. Dass der Parkplatz nicht gestreut worden sei, da die Gemeinde nicht zum Einsatz gerufen habe und Parkplätze und Wege schnee- und eisfrei gewesen seien, ließ das Gericht nicht gelten.

Kontrolle nicht zweifelsfrei nachweisbar

Eine Kontrolle um fünf Uhr morgens konnte der Beklagte nicht glaubhaft nachweisen. Das Gericht stellte weiterhin fest, dass März eindeutig als Wintermonat zu bewerten ist, Schnee und Eis nichts Ungewöhnliches seien und es deshalb zu Glätte auch an einzelnen Stellen kommen könne. Gerade ein gewerblicher Winterdienst unterliege erhöhten Sorgfaltspflichten, die der Beklagte fahrlässig verletzt habe. SABINA BROSCH