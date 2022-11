Neue Windkraftregeln treffen voll auf Grasbrunn zu: „Wir müssen ganz schnell handeln“

Von: Bert Brosch

Im Wald südöstlich von Harthausen, am Pframmerner Weg, wäre aus Sicht der Energieagentur Ebersberg-München ein guter Standort für Windkraftanlagen. © bb

Alles im grünen Bereich in Grasbrunn: In der Gemeinde lassen sich viele Windräder bauen. Davon ist die Energieagentur überzeugt.

Grasbrunn – Manuel Knecht von der Energieagentur Ebersberg-München erläuterte jetzt den Grasbrunner Gemeinderäten das Thema Windkraft: rechtliche Vorgaben, technische Entwicklungen, Kosten und Finanzierungen und vor allem mögliche Standorte rund um Grasbrunn. „Wir müssen ganz schnell handeln“, forderte Knecht.

Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) erinnerte daran, dass sich die Gemeinde bis zum Jahr 2013 intensiv mit dem Thema auseinandersetzte. „Wir haben bis zur 10H-Regelung die Plätze zusammengestellt, wo wir auf keinen Fall ein Windrad wollen. Jetzt geht es um eine Positiv-Liste, die wir dem regionalen Planungsverband mitteilen, wo es aus unserer Sicht möglich wäre.“ Für Knecht gibt es keine Wartezeit mehr. „Die aktuellen Klimaziele sind nicht ausreichend, wir müssen schnell handeln. Trockenphasen, Überschwemmungen, regelmäßige Naturkatastrophen oder das Waldsterben sind sehr deutliche Zeichen.“

Die Vorteile der Windkraft

Ein Teil der regenerativen Ressourcen, die man rasch anzapfen müsse, sei die Windenergie. „Moderne Windkraftanlagen haben eine Nabenhöhe von rund 165 Metern und einen Rotordurchmesser von 170 Metern. Die gesamte Anlage wird also 250 Meter hoch, nutzt damit die Höhenwinde“, berichtete Knecht. Eine solche Anlage könne im Jahr acht bis zwölf Millionen kWh Strom erzeugen, was für bis zu 3400 normale Haushalte ausreicht. Der Flächenverbrauch der Anlage beträgt beim Aufbau rund 5000 Quadratmeter, davon werden 2000 Quadratmeter direkt nach der Inbetriebnahme wieder aufgeforstet. „Geht man davon aus, dass ein Hektar Wald im Jahr 10,6 Tonnen CO2 bindet, dann ist dieser Faktor bei einer Windkraftanlage um den Faktor 1000 höher“, sagte Knecht.

20 Jahre Förderung

Wind trage vor allem im Winter zur Energieversorgung bei, PV-Anlagen hingegen im Sommer. Laut Knecht werden Windräder 20 Jahre lang durch die EEG-Umlage gefördert. Hinzu kommt eine Südquote für die südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. „Eine Kilowattstunde Windstrom wird mit acht Cent vergütet, sodass Windstrom sehr günstig ist und eine Rendite von mindestens fünf Prozent im Jahr erreicht wird.“ Zudem erhalten Kommunen für die Fläche noch 0,2 Cent je kWh. „Das ist jedes Jahr ein schöner fünfstelliger Betrag“, so Knecht.

Endlich ist 10-H-Regel aufgeweicht

Die für die Windkraft „katastrophale bayerische 10H-Regelung“ sei mittlerweile gekippt worden, nun gebe es eine grundsätzliche Privilegierung der Windkraft im Außenbereich, zudem seit Juni 10H-Ausnahmen. „Windräder dürfen jetzt bis zu 1000 Meter an Wohnbebauung, bis zu 2000 Meter an Gewerbegebiete und bis zu 500 Meter an vorbelastete Gebiete, wie Autobahnen, Eisenbahnstrecken und vierspurige Bundesstraßen gebaut werden. Zudem im Wald – das sind alles Kriterien, die voll auf Grasbrunn zutreffen“, sagte Knecht. Es gebe daher einige gut geeignete Standorte: westlich der Autobahn A99, rund um Möschenfeld, zwischen Grasbrunn und Harthausen, östlich sowie südlich von Harthausen.

Sieben Millionen Euro pro Windrad

Auf Nachfrage von Michelle Nelson (Grüne) und Julia Blanck (SPD) nach den Kosten und Finanzierungen, sagte Knecht, dass ein Windrad je nach Hersteller etwa sieben Millionen Euro kostet, wobei die vielen Gutachten teuer seien. „Bauen und finanzieren kann so eine Anlage eine Gemeinde, ein privater Investor oder auch eine Genossenschaft. Fast bei allen Anlagen gibt es viel mehr Interessenten als notwendig – am Geld scheitert das eigentlich nie.“ Auf Vorschlag von Bürgermeister Korneder will der Gemeinderat die Standorte des regionalen Planungsverbandes für Grasbrunn abwarten, dann Schritte unternehmen.