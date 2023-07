Neukeferloher Dorffest feiert Premiere: Burschenverein gelingt eine rundum schöne Feier

Von: Bert Brosch

Volle Tische schon am frühen Nachmittag, gute Musik von „Mia San’s“ und kühle Getränke - ein perfektes erstes Dorffest in Neukeferloh. © Bert Brosch

Wenn es solche Dorffeste wie das in Putzbrunn gibt, dann kann man sich im Landkreis München glücklich schätzen. Die Burschen haben es toll hinbekommen.

Grasbrunn – Beim ersten Neukeferloher Dorffest, organisiert und durchgeführt vom Burschenverein Grasbrunn, passte einfach alles: das Wetter schön und warm, aber nicht zu heiß, die Musik von der siebenköpfigen Blaskapelle „Mia San’s“ aus Kirchheim eine tolle Untermalung, aber nie aufdringlich, Essen und Getränke von hoher Qualität und ohne lange Warteschlangen zu erhalten, das Kinderprogramm mit großer Drachen-Hüpfburg schweißtreibend für Kinder wie Eltern.

Hugo und Spritz gehen gut

Schon am frühen Nachmittag waren fast alle Tische und Bänke im Wilhelm-Dresel-Park besetzt, am lauen Abend tat man sich schwer, Plätze für mehrere Personen zu finden. „Wir saßen zu Hause auf der Terrasse und haben die schöne Musik gehört, da sind wir spontan hergekommen“, berichtet Heike, die sich mit Ehemann Dirk jeder eine Radler-Maß, Schnitzel- und Wurstsemmel schmecken ließen. „Es ist schön, dass auch bei uns im Ort etwas los ist“, sagte Heike. Stephanie und Daniela sind privat mit zwei Burschen vom Burschenverein verbandelt und verkauften daher an der Bar. „Hugo und Spritz sowie Weinschorle, das geht eindeutig am besten“, sagte Stephanie. Etwas abseits vom Trubel auf der großen Parkwiese machten ein paar Halbwüchsige gerade einen Kick aus, Mädchen übten Spagat und Radschlagen, Großeltern picknickten mit ihren Enkeln auf mitgebrachten Decken.

Schuhe aus an der Hüpfburg

Im Mittelpunkt der Wiese, neben dem laut brummenden Strom-Aggregat, ein riesiger, aufblasbarer Drache, dessen Maul als Hüpfburg benutzt werden konnte. Alle Kinder hielten sich zwar an das Gebot „Schuhe aus“, aber ansonsten tobte ein wilder Kampf zwischen ganz Kleinen, kleinen Kindern und größeren. Rundherum Papas und Mamas, ebenso schweißgebadet wie ihre Kinder, ständig musste einer weinend aus der Meute herausgezogen werden. Aber trotzdem hatten alle einen riesengroßen Spaß.