Premiere: Harthauser Dorftheater spielt Boulevardkomödie „Last minute“

Von: Bert Brosch

Der durchgeknallte „Cool“ (Michael Heigl) hat Geld und fordert von Reisebüro-Inhaber Semmelgeist (Günter Okon): „Bring mich einfach nur weit weg!“ © bb

Das Harthauser Dorftheater hat jahrelang geduldig gewartet. Jetzt hebt der Flieger ab, und das Publikum darf sich auf eine Komödie mit starkem Antrieb freuen.

Grasbrunn – Im Jahr 2020 kamen sie mit den Proben des Boulevardstücks „Last minute“ von Gerhard Loew nur bis zum zweiten Akt. „Dann stoppte uns Corona“, sagt Angie Haas vom Harthauser Dorftheater. In diesem Jahr klappt alles, am Freitag ist Premiere des Sechs-Personen-Stücks.

Haas spielt in diesem Jahr aus familiären Gründen nur eine kleine Rolle: Bevor es so richtig losgeht, weist sie das Publikum, das sich mit im Flieger der „Pina Colada Air“ nach Capri befindet, gemeinsam mit ihrer Crew – bestehend aus vier jungen Schauspielerinnen der Kinder- und Jugendtheatergruppe – auf die Sicherheitsvorschriften hin. Demnach gibt es nur eine Schwimmweste und eine Sauerstoffmaske an Bord. Beide sind ebenso wie der Alkohol und Porno-Filme ausschließlich für den Piloten reserviert. Dieser tritt auch vor den Vorhang und begrüßt alle „Mitreisenden“: Es ist Regisseur Hans Leibig in einer Piloten-Uniform.

Erst Teil des Harthauser Stopselclubs

Am Anfang war das Dorftheater noch Teil des Harthauser Stopselclubs, das erste Stück 1982 hieß „Da ist der Wurm drin“. Seither spielen sie immer im Frühjahr jeweils sechs bis acht Mal, heuer ist es das 47. Stück, das sie aufführen, da es auch einige Jahre gab, wo sie im Frühjahr und im Herbst spielten. Im Jahr 1990 wurde das Dorftheater selbstständig, neun Jahre später gemeinnütziger Verein. „Alle Gewinne der Aufführungen spenden wir immer sozialen Zwecken“, sagt Vorstand Maximilian Eiba. Er löste vor wenigen Wochen Günter Okon ab, der den 70-köpfigen Verein seit 2015 geleitet hatte. Eibas Stellvertreterin und Jugendleiterin ist Katharina Karg: „Wichtig ist auch unsere Nachwuchstruppe, hier spielen Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren. Im Januar führten sie „Der kleine Muck“ mit großem Erfolg auf“, sagt Karg. Leider gebe es nur sehr wenige, die von der Nachwuchs- zur Erwachsenentruppe wechseln.

Kleines Reisebüro mit großen Problemen

Im aktuellen Stück hat Erwin Semmelgeist (Günter Okon) als Besitzer eines kleinen Reisebüros viele Probleme. Er leidet unter der Untreue seiner Frau Adelheid (Marianne Leibig), kämpft zudem tapfer, jedoch fast aussichtslos mit dem neuen Computer, ständiger Geldnot und dass keiner seiner Kunden eine Reise buchen will. Im Reisebüro versammelt sich dafür ein illustres Völkchen: Der nicht mehr zum Bürgermeister gewählte Lokalpolitiker Rammelmayer (Matthias Ranner), dem auch noch sein Schwarzgeld abhanden kommt, eine junge Frau (Melanie Schwer), die zu ihrer „ganz großen Liebe“ nach Barcelona will, der durchgeknallte Künstler Cool (Michael Heigl) und die gelangweilte reiche Witwe Unsereiner (Eva Maas-Eiba), die schon überall auf der Welt war. Jeder will irgendwo hin, doch keiner kann sich entscheiden. Vielleicht doch mit der nervigen Pina Colada Air?

Das Ensemble ist gut eingespielt, Bühnenbau und Kostüme sind ebenso wie die Licht- und Tontechnik wie immer sehr überzeugend. Zum Abschluss darf dann das mitreisende Publikum aktiv werden. Also: „Boarding Pass“ (oder Eintrittskarte) gut aufheben.

Gespielt wird

jeweils ab 19.30 Uhr am 21./22. und 28./29. April, am 5./6. und 12./13. Mai. Karten gibt es auf dem ticketportal www.dorftheater.de