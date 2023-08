Reisen für Rex Gildo - Ex-Veranstalter Erich Klinger hat auch mit 85 noch viele Pläne

Von: Bert Brosch

400 Seiten stark ist das Buch, das Erich Klinger zum Geburtstag seiner Frau Gisela mit seinen Gedanken und seinen Reisen gefüllt hat. Jetzt wird es verlegt, „von einem namhaften Verlag“, sagt Klinger. © Bert Brosch

Was Erich Klinger aus Neukeferloh in seinem langen Leben schon alles gemacht und was er kurz vor seinem 85. Geburtstag noch alles vorhat - das hat kaum alles Platz in einem Text.

Grasbrunn – Erich Klinger wurde in München geboren, dort ist er auch aufgewachsen. „Nach dem Wunsch meiner Eltern sollte ich eigentlich Pfarrer werden. Doch das kam ganz anders“, berichtet der geistig topfitte Senior. Sein Vater war Vorstand im katholischen Männerverein und organisierte für diesen regelmäßige Pilgerfahrten, oft nach Altötting. „Da war ich eines Tages mit dabei, als mein Vater eine weitere Reise buchen wollte. Der Chef des ABR-Reisebüros fragte mich, ob ich schon wüsste, was ich nach bestandenem Abitur machen wolle.“

Ganz spontan wird Erich Klinger Reiseverkehrskaufmann

Weil das Unternehmen gerade neue Lehrlinge einstellte, wurde Klinger spontan Reiseverkehrskaufmann; zunächst viele Jahrzehnte angestellt, später selbstständig. Nach Jahren bei der Bahn-Tochter ABR wollte Klinger etwas ganz anderes ausprobieren und wurde Bauunternehmer.

Zwischenspiel als Bauunternehmer

In Westerham baute er gemeinsam mit einem Bauträger eine Siedlung mit 35 Häusern. Der nächste Schritt wäre ein großes Seniorenheim gewesen, das ging aber komplett schief und so kam er zurück zur Reisebranche. Es folgten viele Jahre bei der KVB-Gruppe, hier begann er mit Musik-Reisen. „Das Musical Cats in Wien oder die Opernfestspiele in Verona waren nur einige davon, ich war bestimmt selbst 200 Mal in Wien, schickte bis zu 50 Busse im Jahr nach Verona, das lief richtig gut“, erinnert sich Klinger.

Begeisterter und versierter Orgel-Spieler

Er ist selbst begeisterter und versierter Orgel-Spieler, spielte auch auf den größten Kirchenorgeln, wenn es ihm denn erlaubt wurde. Daneben beherrscht er die Ziehharmonika, unterhielt jahrelang seine Gäste bei den Bus- und Bahnreisen oder beim Heurigen in österreichischen Lokalen.

Reisekunden wie August Everding, Lale Andersen, Astrid Varnay, Rex Gildo oder Peggy March

Dann machte er sich 1990 in der Münchner Georgenstraße mit einem Reisebüro selbstständig. „Ich zog mit meinem Geschäft in das Pacelli-Palais ein, das zuvor der spätere Papst Pius XII. bewohnt hatte“, sagt Klinger nicht ohne Stolz. Er setzte bei seinen Reisen voll auf die Prominenten aus Oper, Musik und Film: August Everding, Lale Andersen, Astrid Varnay, Rex Gildo oder Peggy March gehörten nach seinen Aussagen zu den regelmäßigen Kunden. Dazu kamen Musikreisen zu Musicals, Opern oder „Wolperdinger-Reisen“ in die Oberpfalz mit Wanderung, Wolperdinger-Auftritten, opulentem Essen und viel Musik.

Noch zwei Musikreisen zum Abschluss: Lehár-Festival Bad Ischl, Bad Hall und Passau

Jetzt hat er sich schon einige Jahre ziemlich aus dem Reisegeschäft zurückgezogen. „Im August werde ich 85, dazu möchte ich zum Abschluss meiner Karriere noch zwei tolle Musikreisen veranstalten“, sagt Klinger. Die erste führt nach Österreich, nach Bad Ischl zum Lehár-Festival mit dem „Vogelhändler“, weiter nach Bad Hall zur Operette „Der fidele Bauer.“ Der Abschluss ist dann in Passau. „Da hoffe ich, zu meinem 85. die Dom-Orgel spielen zu dürfen“, freut sich Klinger. Die zweite Reise führt Ende September mit verschiedenen Dampflokomotiven, noch so ein Hobby von ihm, kreuz und quer durch Österreich zu Schubert-Konzerten.

400 Seiten dickes Buch über sein Leben als Geburtstagsgeschenk für seine Frau Gisela

Kürzlich schrieb er zum Geburtstag seiner Frau Gisela ein 400 Seiten dickes Buch über sein Leben, seine vier Kinder, seine 22 Autos, die vielen Reisen und seine Gedanken von König Ludwig bis zur heutigen Politik. Aktuell plant er, fünf CDs auf seiner Heimorgel einzuspielen. „Das sind 333 Lieder Rund um die Wel“, von „Einmal um die Welt“ über „La Paloma“, der „Patrona Bavariae“, vom Weiß Ferdl über Karl Valentin und Caruso, Nabucco bis zum Radetzky-Marsch“, sagt Klinger. Er müsse nur noch das Rechtliche abklären mit den Komponisten und Autoren, „dann geht’s los“.

Sein neuestes Projekt sind Hörbücher,

Sein neuestes Projekt sind Hörbücher, die er einsprechen will. „Da geht’s um Reise-Bücher, wie man sie noch nicht kennt. Aber auch um den Tod von König Ludwig oder die wahre Geschichte der Kaiserin Sisi. Ich habe also noch viel vor.“