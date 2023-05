Sechs Standorte zur Auswahl: Waldkindergarten kommt in das Gebiet am Haflstrassl

Auf dem Grundstück des ehemaligen Brunnenhauses am Haflstrassl soll ein Waldkindergarten entstehen. Geprüft wird, ob man die Holzhütte noch nutzen kann. Oben ist die Siedlung am Johann-Hackl-Ring.

Gelände des ehemaligen Brunnenhauses ist ideal geeignet

Von Bert Brosch schließen

Das ehemalige Brunnenhaus am Haflstrassl hat sich als Standort für einen Waldkindergarten in Grasbrunn durchgesetzt. Die Vorteile liegen auf der Hand.

Grasbrunn – Sechs Standorte für einen „Waldkindergarten“ hatten die Gemeinderäte zur Auswahl. Der Favorit am Seniorenheim kam gar nicht zur Abstimmung. Der Platz neben der neuen Kegelbahn in Harthausen scheiterte knapp. Eine 17:1-Mehrheit bekam aber das ehemalige Brunnenhaus am Haflstrassl.

Bauwagen kostet rund 100.000 Euro

Bei einem Waldkindergarten handelt es sich um eine Kindereinrichtung ohne Gebäude, Wände oder Türen. Die Natur ist der Spiel-, Lern- und Gruppenraum. Bauliche Anlagen im Wald sind also nicht Bestandteil dieses pädagogischen Konzepts. Ein Bauwagen – allerdings ein hochwertig eingerichteter in der Größenordnung von 100 000 Euro – dient als Materiallager und Unterstellmöglichkeit, etwa bei Unwettern. Die Beliebtheit hält sich in Grenzen. Bei einer Umfrage der Gemeinde im Juli 2022 hatten sich nur 30 Eltern gemeldet, bei einer weiteren Befragung im März dieses Jahres waren es noch weniger. Daher überlegte man in der Gemeindeverwaltung, wie man die Hauptkritikpunkte der Eltern entschärfen oder ganz beseitigen könnte: fehlende Toiletten und Umziehmöglichkeiten, wenn die Kinder total nass oder dreckig sind. Ursprünglich wollte die Gemeinde den Waldkindergarten auch selbst führen, doch nun bewarb sich der Träger von Großtagespflegen „Bamaki“ aus Anzing bei der Gemeinde und erkundiget sich nach Flächen. Es besteht dabei auch das Interesse einer Einrichtung in der Natur. Großtagespflegen bieten je Gruppe bis zu zehn Kindern von Null bis elf Jahren einen Platz.

Vandalismus muss auch beachtet werden

Zur Auswahl standen das Waldgrundstück „Am Haflstrassl“, wo einst das alte Brunnenhaus von Grasbrunn war und heute noch eine völlig zugewachsene Holzhütte steht. Weiter eine Fläche am Sportpark Grasbrunn in Richtung Waldlehrpfad sowie eine Wiese, angegliedert an das Kinderhaus Harthausen. Dafür müssten allerdings Waldflächen in der Nähe gepachtet werden. Vierte Alternative wäre ein Standort am Bolzplatz, neben dem Wertstoffhof in Neukeferloh. Weitere mögliche Standorte sind in Harthausen neben der neuen Kegelbahn an der Wolfersberger Straße sowie neben dem Seniorenheim in Harthausen, bei der TSV-Hütte. Zu beachten ist bei der Entscheidung des Gemeinderats laut Verwaltung aber auch das Thema Vandalismus. Der Bauwagen sollte also eingezäunt werden oder aber möglichst ständig gut einsehbar sein.

Auch der Platz neben der Kegelbahn fällt durch

Nach einer ausführlichen Diskussion der Mandatsträger für und gegen die einzelnen Standorte wurde schließlich ein Antrag eingebracht für den Platz neben der neuen Kegelbahn in Harthausen. Mit 7:11 Stimmen wurde dieser jedoch abgelehnt. Einige Mitglieder der SPD-Fraktion favorisierten danach die Wiese am Seniorenwohnheim „Wiesengrund“. Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) machte seiner Fraktion allerdings klar, dass er das für den falschen Standort hält: Weit weg vom Wald, mitten auf einer Wiese, zwischen den jungen Leuten des TSV und des Burschenvereins Grasbrunn.

Letztlich einigte sich die große Mehrheit des Gemeinderates auf den Wald am Haflstrassl. Die Begründung: „Das Grundstück ist eingezäunt, die Kinder können toll im Wald spielen, wir können einen Bauwagen aufstellen und vielleicht die alte Hütte des Brunnens noch mitbenutzen. Da müssen nur wenige Bäume gefällt werden“, sagte Bürgermeister Korneder. Mit 17:1 Stimmen wurde die Gemeindeverwaltung schließlich beauftragt, alle weiteren Schritte einzuleiten. Zum Finanziellen: Die Gemeinde Grasbrunn stellt für das Betreuungsjahr 2023/2024 bis zu 150 000 Euro zur Verfügung.