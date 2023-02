Theoretisch 329 Hektar Fläche für Windkraft - Grasbrunn könnte großen Beitrag leisten

Von: Bert Brosch

Auf dem Acker sowie im angrenzenden Wald wäre eine der möglichen Windkraftflächen für Grasbrunn. Im Vordergrund rechts der Gasthof Gut Keferloh. © Bert Brosch

In der Gemeinde Grasbrunn gibt es große Flächen für Windkraft. Vorausgesetzt man rechnet die Wasserschutzgebiete dazu. Diese könnten zu einer Reduktion führen.

Grasbrunn – Südlich von Keferloh, im Osten und Süden von Harthausen sowie zwischen Grasbrunn und Harthausen liegen vier Flächen. 329 Hektar, die sich für Windräder eignen. Welche Areale die Gemeinde an den regionalen Planungsverband (RPV) meldet, das soll der Bauausschuss im Februar festlegen.

Vor genau zehn Jahren hat Adrian Merdes vom Nürnberger Stadtplanerbüro „TB Markert“ für die Gemeinde mögliche Standorte für Windkraftanlagen gesucht und gefunden. Am 26. Februar 2013 wurde ein Teilflächen-Nutzungsplan „Windkraft“ beschlossen und gebilligt. Ziel war es schon damals, im Gemeindegebiet Konzentrationszonen für die Windkraft auszuweisen und damit Windkraftvorhaben an anderer Stelle, wo man es nicht möchte, auszuschließen. Durch die „10H-Regelung“ des damaligen CSU-Ministerpräsidenten Seehofer wurde alles gestoppt.

Große Potenzialflächen

Mit der neuen Ampel-Regierung in Berlin änderten sich nun die gesetzlichen Grundlagen für die Errichtung von WKA in Bayern grundlegend. Bis zum 1. Februar 2024 kann die Gemeinde ihre bisherige Konzentrationsflächenplanung fertigstellen und an den Planungsverband melden, um unerwünschte Windanlagen zu vermeiden. „Es sind fast die gleichen Flächen wie 2013. Nur haben sich die Windräder auf 245 Meter Höhe mit einem Rotor-Durchmesser von 160 Meter vergrößert und der Abstand zur Wohnbebauung hat sich auf 1000 Meter deutlich verringert“, sagte Merdes. Sein Büro überprüfte die ersten Ergebnisse der Energieagentur Ebersberg für Grasbrunn noch einmal. „Es ergeben sich im Gemeindegebiet Potenzialflächen mit einer Gesamtsumme von 329 Hektar: südlich von Keferloh 59 Hektar, östlich (143 Hektar) und südlich (96 Hektar) von Harthausen sowie zwischen Grasbrunn und Harthausen noch einmal 31 Hektar“, sagte Merdes. Diese Flächen seien als das Maximum des Möglichen zu betrachten, als „worst case“.

Was heißt da ein Worst Case?

Michelle Nelson (Grüne) betonte, dies sei für sie keineswegs ein worst case. „Wir brauchen schnell so viele Windräder wie möglich, also sollten wir uns über viele potenzielle Flächen freuen.“ Merdes berichtete weiter, dass innerhalb der möglichen Flächen noch weitere Kriterien, außer Wohnbebauung, Autobahnen oder Stromleitungen zu berücksichtigen seien, etwa Wasserschutzgebiete. „Allerdings gibt es keine Gewähr, dass die federführenden Planungsverbände auch tatsächlich zum gleichen Ergebnis wie die Kommunen kommen. Sie können theoretisch auch ganz andere Flächen an den Bund weiterleiten. Mit dem Risiko muss man leben“, sagte Merdes.

Planungsverband will bald Ergebnisse vorstellen

Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) ergänzte, dass der Planungsverband im März oder April Ergebnisse vorstellen will. Karl Humplmair (CSU) kritisierte die möglichen Flächen rund um Harthausen: „Nach meinem Wissen ist das alles Wasserschutzgebiet, da stehen zahlreiche Brunnen.“ Merdes gab ihm Recht, die Wasserschutzgebiete habe man noch nicht im Detail eingearbeitet, „aber es ist auch unklar, wie stark dieses Kriterium überhaupt gewichtet wird.“

Aus Merdes Sicht ist auch die Wirtschaftlichkeit der Standorte zu berücksichtigen. „Als wirtschaftlich gilt eine Windkraftanlage, wenn immer ein Wind von mindestens 4,5 Meter je Sekunde bläst. Rund um Grasbrunn sind es in 160 Meter Höhe fünf Meter pro Sekunde – also gerade so wirtschaftlich.“

Südlich von Keferloh und östlich von Harthausen

Ursula Schmidt (SPD) fragte, ob es überhaupt sinnvoll sei, wenn die Gemeinde Windkraft-Gebiete ausweise. „Das macht sehr viel Sinn, weil man dann dem Planungsverband klar signalisiert, wo man Anlagen möchte und wo nicht. Zudem gibt es viele Gemeinden, die keine Flächen haben oder nichts melden – da stehen unsere Karten dann deutlich besser“, sagte Merdes. Bürgermeister Korneder schlug die Flächen südlich von Keferloh und östlich von Harthausen vor. Doch weil die Frage des Wasserschutzgebietes nicht abschließend geklärt ist, wurde eine entsprechende Beschlussfassung in den Bauausschuss verwiesen, der im Februar tagt.