Trickbetrüger abgewimmelt

Symbolbild © Rene Ruprecht

Das Schmierentheater geht weiter: Diesmal sind Trickbetrüger in Grasbrunn als falsche Handwerker und als falsche Polizisten aufgetreten. Doch sie klingelten bei der Falschen.

Grasbrunn – Das Schmierentheater geht weiter: Am Freitag klingelte gegen 12 Uhr ein Mann in Handwerkerkleidung an de Haustür einer über 50-jährigen Grasbrunnerin. Sie wimmelte ihn ab. Kurz darauf klingelte ein anderer Mann bei der Hausbewohnerin. Er trug um den Hals ein blaues Schlüsselband mit der Aufschrift „Polizei“ und gab an, in Grasbrunn nach Männern zu suchen, die Einbrüche verübt hätten.

Frau ließ sich nicht täuschen

Doch die Frau blieb misstrauisch und wies auch den falschen Polizisten ab, anschließend informierte sie die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos, teilt die Polizei mit, die nun Zeugen sucht: Wem sind am Freitagmittag im Bereich Möschenfelder Straße, Harthauser Weg, Ecke Hartstraße verdächtigte Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 089/ 2910-0. mm

