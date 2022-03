Nach 1000 Kilometern Flucht: Junge Ukrainerin baut Unfall auf Weg zu neuer Unterkunft - auch Tochter verletzt

Von: Stefan Weinzierl

Eine ukrainische Familie wurde bei Grasbrunn in einen Unfall verwickelt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Eine junge Mutter ist vor dem Krieg in der Ukraine rund 1000 Kilometer mit ihren beiden Kindern nach Bayern geflüchtet. Dort wurde sie nun in einen Unfall verwickelt.

Grasbrunn - Im Auto ihre Kinder und die gesamten Habseligkeiten - so ist eine Ukrainerin über 1000 Kilometer vor dem Krieg aus ihrem Heimatland nach Bayern geflüchtet. Kurz vor dem Ziel hat sie bei Grasbrunn einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei vermeldet, sollte die 29-jährige Ukrainerin mit ihren beiden Kindern im Alter von neun Monaten beziehungsweise zehn Jahren in einer Unterkunft bei Zorneding unterkommen. Dazu fuhr die Frau am Dienstag gegen 14.45 Uhr einem Mitarbeiter des Landratsamts Ebersberg hinterher, der sie zu ihrer Unterkunft lotsen wollte.

Nach Flucht aus der Ukraine: Mutter baut Unfall auf dem Weg zur Unterkunft

In Grasbrunn auf der B304 an der Auffahrt zur A99 in Richtung Salzburg musste eine vorausfahrende 56-jährige -Peugeot-Fahrerin an der dortigen Ampel ordnungsgemäß bremsen. Der hinter ihr fahrende Lotse, ein 58-jähriger Sozialarbeiter aus Landkreis Traunstein, bremste seinen Nissan daraufhin ebenfalls ab. Die 29-Jährige aber realisierte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes auf den Nissan auf.

Der 58-Jährige wurde bei dem Auffahrunfall so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus untergebracht werden musste. Die Unfallverursacherin selbst blieb, ebenso wie ihr neun Monate alter Sohn unverletzt, die zehnjährige Tochter erlitt leichte Verletzungen. Am Nissan und am Mercedes entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Ukrainerin baut Unfall bei Grasbrunn - auch Tochter leicht verletzt

Nachdem aus den verunfallten Fahrzeugen zunächst niemand ausstieg, kümmerte sich die Fahrerin des Peugeot um die Unfallbeteiligten und bat einen weiteren Pkw-Fahrer um Unterstützung. Dieser rief sogleich einen ukrainischen Bekannten zu Hilfe, der auch sofort zum Unfallort kam und übersetzen konnte.

Autofahrer übernimmt für ukrainische Familie die Abschleppkosten

Neben einer Anzeige wegen des Verkehrsunfalls stehen der 29-Jährigen noch weitere Kosten für ihren beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Pkw bevor. Wie die Polizei berichtet, übernahm der helfende Pkw-Fahrer aus Solidarität mit den Flüchtlingen die Abschleppkosten für ihren Unfallwagen. Die ukrainische Familie konnte nach der Unfallaufnahme mit ihrem Hab und Gut in die neue Unterkunft einziehen.

