Vandalismus im Sportpark Grasbrunn - Gemeinde hofft auf Zeugen

Von: Günter Hiel

Eine Spur der Verwüstung hinterließen die Täter. © Gemeinde

Eine Spur der Verwüstung haben bisher unbekannte Täter auf dem Grasbrunner Sportparkgelände hinterlassen. Die Gemeinde ist entsetzt - und hofft auf Zeugenhinweise.

Grasbrunn - Nach Angaben der Polizei brachen die Täter am Mittwoch, 13. April, in die Hütte im hinteren Bereich des Sportparks nahe der Boule- und Stockschützenbahn ein, die als Lagerstätte für diese beiden Bereiche dient. Die Täter schlugen die Scheiben der Hütte kaputt und demolierten dann wahllos Gegenstände wie den Kühlschrank und die Regale.

Hinweise an die Polizeiinspektion 27 in Haar

Im Außenbereich hinterließen sie Flaschenscherben und Müll. Die Polizei sicherte die Spuren, es wurde Anzeige gegen unbekannt erstattet und ein Strafantrag gestellt. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat und Hinweise zur Aufklärung des Falls geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion 27 in Haar unter der Telefonnummer 089/462 30 50 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.