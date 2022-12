Weihnachtsanblasen in Harthausen

Alte Bekannte treffen, die zu Weihnachten zu ihren Familien ins Dorf kommen – diese Idee steckt hinter dem Weihnachtsanblasen in der Gemeinde Grasbrunn. © Wolfgang Mende

Seit 30 Jahren gibt es in der Gemeinde Grasbrunn die Tradition des Weihnachtsanblasens, begründet vom ehemaligen Bürgermeister Wilhelm Dresel. Heuer war der Ortsteil Harthausen dran.

Grasbrunn - Das Weihnachtsanblasen findet im Wechsel in den drei Gemeindeteilen Grasbrunn, Harthausen und Neukeferloh statt – heuer war wieder Harthausen an der Reihe. Nach dem Krippenspiel der Kinder in St. Andreas füllte sich der Dorfplatz schnell.Rund 250 Besucher begrüßte Bürgermeister Klaus Korneder. Die Ammerthaler Blasmusik spielte Weihnachtslieder, die Freiwillige Feuerwehr Harthausen schenkte Glühwein und Kinderpunsch aus.

Kleinkinder drängeln zum Aufbruch - zur Bescherung

Zum Ende der Veranstaltung drängelten die Kleinkinder ihre Eltern zum Aufbruch, während Besucher ohne Kinder die Zeit nach Beendigung noch zum Ratschen nutzten. Korneder bedankte sich explizit bei den Ammerthalern, die seit Beginn des Weihnachtsanblasens für die musikalische Darbietung sorgen sowie bei der Feuerwehr Harthausen für den reibungslosen Ablauf.